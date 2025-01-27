ولي العهد يلتقي الأمير ويليام في قصر ويندسور

ولي العهد يلتقي الأمير ويليام في قصر ويندسور
التاريخ
1/27/2025 8:13:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الإثنين بقصر ويندسور في المملكة المتحدة، الأمير وليام، أمير ويلز.
وتم خلال اللقاء، الذي عقد على هامش زيارة خاصة، يقوم بها سموه للمملكة المتحدة، بحث سبل تعزيز آفاق التعاون بمختلف المجالات، والتأكيد على متانة العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين.
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