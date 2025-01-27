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ولي العهد يلتقي الأمير ويليام في قصر ويندسور

1/27/2025 8:13:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الإثنين بقصر ويندسور في المملكة المتحدة، الأمير وليام، أمير ويلز.


وتم خلال اللقاء، الذي عقد على هامش زيارة خاصة، يقوم بها سموه للمملكة المتحدة، بحث سبل تعزيز آفاق التعاون بمختلف المجالات، والتأكيد على متانة العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين.

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