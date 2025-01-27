أمانة عمّان تنفي إعفاء مخالفات السير

(MENAFN
- Amman Net) نفت أمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، صحة ما يتم تداوله حول إصدار إعفاء عن مخالفات السير بمناسبة الاسراء والمعراج.
وأكد الناطق باسم الأمانة الدكتور ناصر الرحامنة لـ عمون، أن ما يتم تداوله حول الاعفاء من مخالفات السير مجرد شائعات غير صحيحة على الاطلاق.
ودعا الرحامنة المواطنين إلى عدم تداول الشائعات وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية.
وكان تداول مواطنون بيانا مزورا منسوبا إلى الأمانة يدعي إصدار عفو عن مخالفات السير المرتكبة حتى تاريخ (25 يناير 2025)، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.
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