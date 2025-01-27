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أمانة عمّان تنفي إعفاء مخالفات السير

1/27/2025 8:13:47 AM
(MENAFN- Amman Net) نفت أمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، صحة ما يتم تداوله حول إصدار إعفاء عن مخالفات السير بمناسبة الاسراء والمعراج.
وأكد الناطق باسم الأمانة الدكتور ناصر الرحامنة لـ عمون، أن ما يتم تداوله حول الاعفاء من مخالفات السير مجرد شائعات غير صحيحة على الاطلاق.
ودعا الرحامنة المواطنين إلى عدم تداول الشائعات وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية.
وكان تداول مواطنون بيانا مزورا منسوبا إلى الأمانة يدعي إصدار عفو عن مخالفات السير المرتكبة حتى تاريخ (25 يناير 2025)، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

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