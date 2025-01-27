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جامعة الدول العربية تدعم الأردن ومصر برفض التهجير

1/27/2025 8:13:46 AM
(MENAFN- Amman Net) قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الاثنين، إن الجامعة العربية تقف بشكل قوي ومبدئي في مساندة الموقف المصري والأردني الرافض للأفكار التي يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين.
وأضاف أبو الغيط: "الموقف العربي لا يساوم في موضوع تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء في غزة أو الضفة، والاصطفاف العربي المساند لموقف كل من مصر والأردن واضح ولا لبس فيه. والأطروحات القديمة المتجددة بتهجير أصحاب الأرض من أراضيهم هي أطروحات مرفوضة ولا طائل من مناقشتها".
وقال:"صلابة الموقف المصري الأردني والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني على أرضه مع الدعم العربي لرفض التهجير سيفشل كل مخططات تصفية القضية".

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