تخوف مسؤولين إسرائيلين من الملاحقات القانونية بدول القارة الأوروبية .. وبلجيكا تصنف بمستوى“تهديد 2”

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - يخشى الكثير من المسؤولين الإسرالئيلين، وبينهم وزراء وضباط وجنود في الجيش، من الملاحقات القانونية، التي قد تودي بهم في السجن، بسبب“جرائم الحرب” التي ارتكبت على مدار الأشهر الـ 15 الماضية في قطاع غزة، وراح ضحيتها عشرات آلاف المواطنين الفلسطينين.

وذكرت القناة“i24news” أن الشتات الإسرائيلي عميحاي شكلي، اضطر إلى إلغاء رحلته إلى الأوروبي في بروكسل ببلجيكا، بناء على تعليمات مجلس الأمن القومي وعلى ضوء“تحذيرات ملموسة”.

وأوضحت أنه وفقًا لمجلس الأمن القومي، يتم تصنيف بلجيكا بمستوى“تهديد 2′′، مما يعني أنه قد يكون هناك تهديد ممكن في هذا البلد، وبالتالي يتعين على الإسرائيليين الذين يزورونها اتخاذ تدابير احترازية مشددة.

وأشارت إلى أنه في أعقاب الحرب في غزة، هناك زيادة كبيرة في“العداء تجاه الإسرائيليين واليهود” في جميع أنحاء العالم، وأنه في البلدان التي لديها نفس مستوى التهديد مثل بلجيكا، يحذر مجلس الأمن القومي من الاحتجاجات والتحريض والحوادث التي يزعم أنها“معادية للسامية”.

في أعقاب الحرب في غزة، هناك زيادة كبيرة في“العداء تجاه الإسرائيليين واليهود” في جميع أنحاء العالم

ونقلت عن المجلس تحذيره من أن هناك زيادة في دوافع جهات عدائية، لاستهداف الإسرائيليين واليهود أينما كانوا.

وكانت مؤسسات حقوقية نشطت مؤخرا في تقديم لوائح اتهام ضد جنود إسرائيليون خلال وجودهم في دول غربية وفي أمريكيا اللاتينية، تشمل على وثائق تؤكد مشاركتهم في“جرائم حرب” ضد قطاع غزة.

ومؤخرا جرى الكشف عن تهريب عدد من الضباط والجنود، قبل الوصول إليهم واعتقالهم خارج إسرائيل.

وفي السياق، فقد قدّمت مؤسسات في بولندا، وفلسطينيون يحملون الجنسية البولندية، شكوى إلى النيابة العامة طالبت فيها باعتقال وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، الذي يزور بولندا، الذي وصل إلى هناك قبل أيام، لحضور“مراسم الذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز”، بعد أن قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عدم الحضور، خشية اعتقاله.

وتتضمن الشكوى أن هذا الوزير عمل سابقا“طيارا مقاتلا”، وأنه يتحمل المسؤولية عن“جرائم حرب” بصفته عضوا في الحكومة الإسرائيلية.

والجدير ذكره أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت بسبب“جرائم الحرب” التي ارتكبت في غزة، أوامر اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، ووزير جيشه السابق يؤآف غالانت.