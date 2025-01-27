الاف المواطنين يحيون ذكرى الإسراء والمعراج في الحرم الإبراهيمي الشريف

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - أحيا الآلاف من المواطنين ظهر اليوم الاثنين، ذكرى الإسراء والمعراج في الحرم الإبراهيمي الشريف، بحضور محافظ الخليل خالد دودين.

كما شارك في الاحتفال، مدير جهاز المخابرات العامة في المحافظة العميد علي شاكر، وأمين سر إقليم الوسط في حركة فتح عماد خرواط، ومدير أوقاف الخليل الشيخ غسان الرجبي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبده إدريس، ونائب المحافظ العميد تيسير الفاخوري، ومدير لجنة إعمار الخليل مهند الجعبري، إضافة إلى ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والشخصيات الاعتبارية والعشائرية، وحشد غفير من أبناء المحافظة والوطن، ووفود خارجية من عدة دول إسلامية.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم رتّلها مقرئ الحرم الإبراهيمي، ثم ألقى الشيخ غسان الرجبي كلمة ترحيبية بالحضور، ناقلًا تحيات وزير الأوقاف، ومطالبًا بتكثيف الزيارات إلى الحرم الإبراهيمي ردًا على مخططات الاحتلال لتهويده، وإحباط محاولاتهم في ضمه إلى التراث اليهودي.

ونقل المحافظ دودين تهاني وتحيات الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بذكرى الإسراء والمعراج. وقال: المطلوب من أبناء الشعب الفلسطيني الوحدة والتكاتف حول المشروع الوطني الهادف إلى تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. في هذه اللحظة الصعبة، نحن سعداء بهذا الحضور الذي يعلن أن هذا الحرم لنا منذ أن بُني قبل 3000 عام. التحية لكل المناطق المغلقة ومسافر يطا الذين يسطرون مشاهد الصمود والتحدي رغم التنكيل والاعتداءات، والتحية لحركة فتح ووزارة الأوقاف والقطاع الخاص ولكل من له بصمة في حماية هذا الحرم، وضمان بقاء المواطنين في منازلهم".

بدوره أكد مدير لجنة إعمار الخليل مهند الجعبري، في كلمته أن الجهود تُبذل على كافة المستويات لإعادة الحرم والبلدة القديمة إلى الواجهة، من خلال العديد من الخطط والإجراءات بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة. وأوضح أن تعزيز صمود المواطنين وإعمار المنازل وإسكانها أحدث نقلة نوعية في مواجهة إجراءات الاحتلال التهويدية، مشددًا على أن الأيام المقبلة ستكون مشرقة وتبشر بالخير.

وفي ختام الفعاليات، تجوّل المحافظ دودين والحضور في أروقة الحرم الإبراهيمي الشريف، والتقوا عددًا من المواطنين الذين عبّروا عن سعادتهم بهذا اليوم. وأكدوا أن الحرم إسلامي خالص وسيبقى كذلك، موجّهين الشكر للمحافظ ولكافة الجهات على الجهود المبذولة في البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي والمناطق المغلقة، بهدف التخفيف من معاناتهم التي يفرضها الاحتلال على مدار الساعة.