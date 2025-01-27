الأمم المتحدة تعلن أن المهلة المحددة لمدة 60 يومًا في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله لم تُنفَّذ

(MENAFN
) أعلنت الأمم المتحدة يوم الأحد الموافق 26يناير, أن المهلة المحددة لمدة 60 يومًا في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024، لم تُنفَّذ, كانت المهلة تهدف إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، لكن المهلة انتهت في الساعات الأولى من صباح الأحد، في حين بقيت القوات الإسرائيلية في بعض المناطق الحدودية، وهو ما يعد انتهاكًا لبنود الاتفاق, وفي بيان مشترك، أكدت منسقة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان جانين هينيس-بلاسخارت وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو أن مستويات العنف في جنوب لبنان قد انخفضت بشكل كبير، لكن الظروف لا تزال غير مواتية للعودة الآمنة للمواطنين النازحين إلى قراهم على طول الخط الأزرق, وأعادت الأمم المتحدة التأكيد على أن الانتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ما زالت تحدث يوميًا.
كما يدعو قرار مجلس الأمن 1701، الذي تم تبنيه في 2006، إلى وقف كامل للأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، ونشر القوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل في المنطقة, وأكدت الأمم المتحدة أن الامتثال الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر وقرار 1701 أمر ضروري لضمان الأمن والاستقرار والازدهار لكلا البلدين, كما أشار البيان إلى جهود القوات المسلحة اللبنانية في الانتشار في المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية ودورها في دعم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتأثرة, بالإضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة على أهمية عملية تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون في يناير، باعتبارها خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة ودعم تعافي البلاد ونموها.
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