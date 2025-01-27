وعد ترامب بتشديد سياسات الهجرة قوبل باحتجاجات واسعة

(MENAFN
) عندما تولى دونالد ترامب
الرئاسة في عام 2017، قوبل وعده بتشديد سياسات الهجرة باحتجاجات واسعة، من الكنائس والمطارات إلى قاعات النقابات، مع تعهد النواب الديمقراطيين بمقاومة الرئيس الجمهوري الجديد, ومع ذلك، تغيرت الأوضاع السياسية، وفي أول أسبوع له في المنصب، ساعد الديمقراطيون في تمرير مشروع قانون الهجرة الذي وصل إلى مكتبه, وعلى الرغم من الخسائر الانتخابية التي تكبدها الحزب الديمقراطي، إلا أنه لا يزال منقسماً حول كيفية الرد على موقف ترامب المتشدد بشأن الهجرة غير الشرعية, تأتي هذه المناقشات في وقت حساس، حيث يسعى الرئيس الجديد إلى إغلاق الحدود الأمريكية-المكسيكية أمام طالبي اللجوء وترحيل ملايين المهاجرين الذين لا يملكون وضعاً قانونياً دائماً.
كما قال السيناتور مايكل بينيت من ولاية كولورادو: "أعتقد أن ترامب قد وضع الحزب الديمقراطي في زاوية بشأن الهجرة، وسيستغرق الأمر وقتًا للخروج من هذه الزاوية", وأكد على أن الحزب يجب أن يتصرف بناءً على قناعاته بدلاً من الخوف, وفي الكونغرس، تبحث فئة من الديمقراطيين عن نقاط توافق مع ترامب, في الأسبوع الماضي، صوت 58 ديمقراطيًا في مجلسي النواب والشيوخ لصالح قانون أنو-رايلي، الذي يفرض على السلطات الفيدرالية احتجاز المهاجرين المتهمين بارتكاب جرائم مثل السرقة أو الاعتداء أو التسبب في إصابة أو وفاة, في الوقت نفسه، كان بعض الديمقراطيين يعملون على دعم أولئك المعرضين للترحيل، بما في ذلك النائب خوان فارغاس من كاليفورنيا، الذي قضى الأسبوع الماضي في مساعدة الأفراد المتأثرين في مجتمعه.
وبالنسبة للجمهوريين، فإن تصويت الديمقراطيين لصالح قانون أنو-رايلي يظهر أن رسالتهم بشأن الهجرة غير الشرعية تلقى صدى، وهي الرسالة التي ضخمها ترامب, يخططون للاستمرار في دفع إصلاحات الهجرة، بالإضافة إلى حزمة تبلغ قيمتها حوالي 100 مليار دولار لتمويل خطط ترامب بشأن الحدود والترحيل, وقد تكون دعم بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لتنفيذ سياسات هجرة أكثر صرامة أمرًا بالغ الأهمية في الأشهر القادمة, مع امتلاك الجمهوريين أغلبية 53-47 في مجلس الشيوخ، فإن تمرير معظم التشريعات سيتطلب دعمًا من بعض الديمقراطيين, عبر رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن أن تمرير قانون أنو-رايلي يعد لحظة هامة للبلاد، مبرزًا التوافق بين الحزبين على تشديد سياسات الهجرة, وبينما تحرك بعض الديمقراطيين في مجلس النواب نحو دعم الأمن الحدودي الأكثر صرامة، أشار النائب حكيم جيفريز، زعيم الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، إلى أن الديمقراطيين سيستمرون في اتخاذ قرارات بناءً على مصالح الدوائر التي يمثلونها، مع تأثير السياسة على النتيجة, وقد انتقل العديد من الديمقراطيين تدريجياً نحو اليمين بشأن الهجرة استجابة للأرقام القياسية من المهاجرين الذين وصلوا خلال ولاية الرئيس جو بايدن.
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