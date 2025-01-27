الاتحاد الأوروبي يبحث تعليق العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل في سوريا

(MENAFN
) يبحث الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل في سوريا، لكنه لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن تخفيف القيود المتعلقة بالمعاملات المالية, من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة يوم الاثنين الموافق 27يناير, في بروكسل، مع أملهم في التوصل إلى اتفاق سياسي
بشأن تخفيف العقوبات، وفقًا لما ذكرته كاجا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي, ولقد تغيرت سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر من قبل القوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام (آيتش تي اس)، وهي جماعة صنفتها الأمم المتحدة منظمة إرهابية, منذ توليها السلطة، ابتعدت هيئة تحرير الشام عن تنظيم القاعدة وأعلنت عن نيتها المشاركة في عملية سياسية تشمل جميع السوريين.
كما تُعتبر النقل والطاقة من العناصر الحيوية لانتعاش سوريا، حيث يُنظر إلى تحسين المطارات وإمدادات الطاقة على أنهما أساسيان لاستقرار البلاد وعودة اللاجئين, وفقًا لوثيقة الاتحاد الأوروبي التي اطلعت عليها وكالة رويترز، دعا الدبلوماسيون من الدول الأعضاء السبع والعشرين إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتعليق العقوبات في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والنقل لدعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار, وتشير الوثيقة أيضًا إلى ضرورة استكشاف إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا، لكنها تؤكد أن تخفيف العقوبات سيكون تدريجيًا وخاضعًا للتقييمات الدورية, بينما يدفع بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي باتجاه اتخاذ إجراءات أسرع، يدعو آخرون إلى نهج أكثر حذرًا للحفاظ على تأثير أوروبا في التحول السياسي في سوريا, ومن المتوقع أن تظل العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، والاتجار بالمخدرات غير المشروعة، والاتجار بالأسلحة سارية, إذا تم التوصل إلى اتفاق يوم الاثنين، سيبدأ المسؤولون الأوروبيون العمل على التفاصيل الفنية لتعليق العقوبات.
MENAFN27012025000045015687ID1109132789
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.