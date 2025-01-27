السلطات الإسرائيلية تصدر أوامر بهدم جميع المنازل الواقعة على حدود القدس وبيت لحم

(MENAFN
) أصدرت السلطات الإسرائيلية يوم الأحد الموافق 26يناير, أوامر بهدم جميع المنازل في قرية النعمان الواقعة على حدود القدس وبيت لحم، كجزء من خطط لضم المنطقة إلى المدينة المحتلة القدس, وذكر حسن بريجية، مدير مكتب لجنة الجدار والمستوطنات في بيت لحم، أن موظفي بلدية القدس، برفقة قوات الاحتلال، اقتحموا القرية وقاموا بتوزيع أوامر هدم لـ45 منزلًا، وهي تمثل جميع المنازل في القرية.
كما حذر بريجية من أن هذه الخطوة هي جزء من خطة إسرائيلية لدمج أراضي القرية ضمن حدود بلدية القدس, وأوضح جمال الدروي، رئيس مجلس قرية النعمان، أن أوامر الهدم صدرت تحت ذريعة البناء غير المرخص، رغم أن القرية تعود لما قبل عام 1948، وآخر منزل تم بناؤه في عام 1993, وأضاف أن الهدف النهائي لإسرائيل هو تهجير سكان القرية وضم المنطقة إلى القدس.
وتغطي القرية، التي يقطنها 150 شخصًا، مساحة 1500 دونم (حوالي 1, 5 كيلومتر مربع)، والمنازل فيها مبنية من الحجر التقليدي, ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (او سي آيتش أي)، دمرت إسرائيل في عام 2024، 1058 هيكلًا فلسطينيًا في المنطقة (سي) من الضفة الغربية، بما في ذلك 192 منزلًا، مما أسفر عن تهجير 860 فلسطينيًا وتأثيرها على نحو 38,000 آخرين, وتشكل المنطقة (سي) حوالي 60% من الضفة الغربية، وتظل تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وفقًا لاتفاقيات أوسلو لعام 1993.
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