الشرطة المغربية تعلن عن إحباط هجوم إرهابي كان يُخطط لتنفيذه

(MENAFN
) أعلنت الشرطة المغربية يوم الأحد الموافق 26يناير, عن إحباط هجوم إرهابي كان يُخطط لتنفيذه، واعتقال أربعة أفراد يُشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش), وتمت العملية من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية (بي سي آي جاي)، بعد الحصول على "معلومات دقيقة" من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني , (دي جي اس تي) تصرفت الشرطة بناءً على هذه المعلومات لمنع تنفيذ العمليات التفجيرية الوشيكة.
كما تم اعتقال المشتبه بهم، ثلاثة منهم إخوة تتراوح أعمارهم بين 26 و 29 و31 و35 عامًا، وكانوا يعملون في منطقة حد السوالم، بالقرب من برشيد، في ضواحي الدار البيضاء, اكتشفت السلطات مجموعة من المواد الخطرة بحوزتهم، بما في ذلك سكاكين، مساحيق كيميائية، أسمدة كيميائية، كبريت، مسحوق الفحم، ومواد أخرى تُستخدم في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية، أدوات لحام، وشريط لاصق.
كذلك بدأ التحقيق بعد أن حددت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني فيديو يظهر المشتبه بهم وهم يبايعون داعش ويعدون بتنفيذ أعمال إرهابية وشيكة.
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