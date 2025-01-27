معهد واشنطن يستضيف منتدى سياسيًا افتراضيًا

(MENAFN
) في 19 ديسمبر 2024، استضاف معهد واشنطن منتدى سياسيًا افتراضيًا شارك فيه أندرو ج, تابلر، إبراهيم الأسيل، فاروق حبيب(أبو فارس), رفيف جويجاتي، ومحمود المسلات، الذين قدموا رؤاهم حول مستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد, وأوضح أندرو ج, تابلر، الزميل البارز في المعهد، التحديات التي يواجهها السوريون في إعادة بناء بلدهم بعد سقوط نظام الأسد، مشيرًا إلى أن القوى المحلية والدولية ستتنافس على السيطرة، مع وجود تحديات رئيسية تشمل فراغًا في السلطة، انتهاكات حقوق الأقليات، وعنفًا إرهابيًا, وأكد تابلر أهمية معالجة قضايا الأمن الوطني وبدء عملية انتقال سياسي
تعكس التنوع السكاني في البلاد.
كما أشار تابلر إلى أن المعارضة السورية والمجتمع المدني في حالة إحياء، مع احتجاجات تدعو إلى حكم علماني، لكنه لاحظ أن تأسيس حكومة شاملة أمر بالغ الأهمية من أجل الاستقرار, ودعا إلى حوار وطني يشمل أصواتًا متنوعة وضمان حرية التعبير، خاصة من خلال وسائل الإعلام, كما اقترح أن تقوم الولايات المتحدة بدور الوسيط بين القوات الكردية وتركيا، باستخدام وجودها العسكري للتأثير على أنقرة, وأضاف أن رفع العقوبات يمكن أن يعزز الانتعاش الاقتصادي, وتابع فاروق حبيب، نائب المدير العام لمنظمة "الخوذ البيضاء"، تأكيد هذه النقاط، مشيرًا إلى الارتياح الذي يشعر به السوريون بعد سقوط نظام الأسد, وأكد على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة شاملة، مع تمثيل لجميع الفصائل، ويجب أن تكون الانتخابات الديمقراطية جزءًا أساسيًا من النظام الجديد, كما دعا إلى تأسيس هيئة مستقلة للتحقيق في حالات المفقودين وخارطة طريق واضحة للمستقبل السياسي للبلاد, وأعرب حبيب عن قلقه بشأن إدارة شمال وشرق سوريا الذاتية ودورها في مستقبل البلاد، مؤكدًا على أهمية التعاون بين القوى الدولية لاستقرار سوريا مع دعم شرعية دمشق.
واختتم حبيب بدعوة القوى الدولية للتعاون مع الحكومة المركزية والعمل على إزالة الميليشيات من سوريا، مؤكدًا على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية بمجرد أن تتمكن سوريا من توفير الأمن والاستقرار بشكل مستقل.
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