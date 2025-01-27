الجيش الإسرائيلي يعتمد على خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي التي تقدمها مايكروسوفت و(اوبن أي آي)

(MENAFN
) منذ 7 أكتوبر، زاد الجيش الإسرائيلي (آي دي اف) بشكل كبير اعتماده على خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي التي تقدمها مايكروسوفت وشريكتها (اوبن أي آي)، حيث يعمل موظفون من كلا الشركتين جنبًا إلى جنب مع وحدات عسكرية مختلفة، وفقًا لتحقيق صحفي, لقد أنشأت مايكروسوفت وجودًا كبيرًا داخل البنية التحتية العسكرية الإسرائيلية، حيث ارتفعت مبيعاتها من خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي بشكل كبير منذ بدء الهجوم على غزة، بناءً على وثائق تجارية مسربة من وزارة الدفاع الإسرائيلية وملفات من فرع مايكروسوفت في إسرائيل, وتشير الوثائق إلى أن العديد من وحدات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الوحدات الجوية والبرية والبحرية ووحدة الاستخبارات النخبوية 8200، قد اشترت خدمات من منصة مايكروسوفت السحابية "آزور", بالإضافة إلى ذلك، حصل الجيش الإسرائيلي على الوصول إلى نموذج اللغة (جي بي تي-4) من (اوبن أي آي)، الذي يشغل تطبيق (تشات جي بي تي)، بفضل التعاون الوثيق بين الشركتين التكنولوجيتين.
كما يعتمد التحقيق، الذي أجرته مجلة( 972+) و(لوكال كول)و(ذا غارديان)، جزئيًا على وثائق تم الحصول عليها من (دروب سايت نيوز), يكشف التحقيق كيف أن الجيش الإسرائيلي زاد اعتماده على شركات التكنولوجيا المدنية بعد تصاعد الأوضاع في غزة في 7 أكتوبر 2023, يأتي هذا الاكتشاف في وقت تتزايد فيه الاحتجاجات من موظفي التكنولوجيا الذين يخشون أن يكون عملهم قد ساعد في ارتكاب جرائم حرب محتملة, وتشمل الوحدات العسكرية التي تستخدم خدمات (آزور) من مايكروسوفت وحدة (او في آي سي) التابعة للقوات الجوية، المسؤولة عن إدارة قواعد بيانات الأهداف الضربة الجوية؛ وحدة ماتسبين المسؤولة عن تطوير أنظمة الدعم القتالي؛ ووحدة سابير التي تدير بنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإدارة الاستخبارات العسكرية, بالإضافة إلى ذلك، يستخدم مكتب الادعاء العسكري الإسرائيلي، الذي يتعامل مع القضايا القانونية للفلسطينيين، خدمات (آزور) أيضًا.
كذلك يشير التحقيق أيضًا إلى أن وحدة 81، الذراع التكنولوجي للفرقة الخاصة التابعة لإدارة الاستخبارات العسكرية، تعتمد على (آزور) لدعم عمليات المراقبة, كما يتم صيانة نظام "رولينغ ستون" الذي يستخدمه الجيش لإدارة سجلات السكان وحركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بواسطة (آزور) من مايكروسوفت, وتشمل خدمات الذكاء الاصطناعي التي اشترتها وزارة الدفاع الإسرائيلية من مايكروسوفت أدوات الترجمة، ونموذج(جي بي تي-4) من(اوبن أي آ)، وأدوات تحويل الصوت إلى نص، وأدوات تحليل الوثائق التلقائي, شهد استخدام الجيش الإسرائيلي لخدمات الذكاء الاصطناعي من (آزور) زيادة حادة في أكتوبر 2023، حيث زاد الاستخدام سبع مرات مقارنة بالشهر الذي قبله، وارتفع 64 مرة بحلول مارس 2024.
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