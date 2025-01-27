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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

1/27/2025 6:14:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، في حين واصلت قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها عند بوابات الأقصى وأعاقت حركة دخول المصلين للمسجد واحتجزت هوياتهم.


ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين المتطرفين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

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