تامر حسني يشارك دعاء ليلة الإسراء والمعراج ويطلب من جمهوره الدعاء له

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تامر حسني يشارك فيديو دعاء الشيخ رمضان عبد الرازق في ليلة الإسراء والمعراج ويطلب من جمهوره الدعاء له
نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه في "إنستغرام" مقطعاً للشيخ رمضان عبد الرازق وهو يرفع دعاء ليلة الإسراء والمعراج، احتفالاً بهذه المناسبة، وعلق تامر قائلاً: "متيجوا ندعي لنفسنا وندعي لبعض"،
وطلب من جمهوره الدعاء له بالقول: "أنا عن نفسي هدعيلكم إن ربنا يقرّبلكم كل أحلامكم البعيدة ويبارك في صحتكم ويشفي مرضاكم ويشملكم بالنجاح في دراستكم وأعمالكم".
وأضاف تامر "ويحفظ لكم أولادكم وأخواتكم وأمهاتكم وكل العائلة والأصدقاء، ويشفي الجميع من شر السوشيال ميديا والدنيا". وفي الختام، ختم تامر حديثه قائلاً: "متنسوش تدعولي يا حبايبي أنا وولادي ومامتهم وأهالينا، كل سنة وإنتوا طيبين".
لبنان 24
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