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تامر حسني يشارك دعاء ليلة الإسراء والمعراج ويطلب من جمهوره الدعاء له

1/27/2025 6:14:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تامر حسني يشارك فيديو دعاء الشيخ رمضان عبد الرازق في ليلة الإسراء والمعراج ويطلب من جمهوره الدعاء له


نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه في "إنستغرام" مقطعاً للشيخ رمضان عبد الرازق وهو يرفع دعاء ليلة الإسراء والمعراج، احتفالاً بهذه المناسبة، وعلق تامر قائلاً: "متيجوا ندعي لنفسنا وندعي لبعض"،

وطلب من جمهوره الدعاء له بالقول: "أنا عن نفسي هدعيلكم إن ربنا يقرّبلكم كل أحلامكم البعيدة ويبارك في صحتكم ويشفي مرضاكم ويشملكم بالنجاح في دراستكم وأعمالكم".


وأضاف تامر "ويحفظ لكم أولادكم وأخواتكم وأمهاتكم وكل العائلة والأصدقاء، ويشفي الجميع من شر السوشيال ميديا والدنيا". وفي الختام، ختم تامر حديثه قائلاً: "متنسوش تدعولي يا حبايبي أنا وولادي ومامتهم وأهالينا، كل سنة وإنتوا طيبين".

لبنان 24

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