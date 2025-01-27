تركي آل الشيخ ينشر صورة مع عمرو دياب ويثير تساؤلات بتعليقه الغامض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة له مع الفنان
عمرو دياب وعدد من النجوم من كواليس حفل الموسيقار العالمي هانز زيمر في الرياض. وعلق آل الشيخ على الصورة قائلاً: "مع الفنان الشاب عمرو دياب الوجه الجديد في عالم الأغنية العربية الذي أتنبأ له بمستقبل باهر خلال الـ 30 سنة القادمة".
وانهالت التعليقات على الصورة، حيث تساءل البعض عن معنى هذا الوصف، فيما اعتقد آخرون أن التعليق يشير إلى تجديد أعمال غنائية قديمة لعمرو دياب، في حين رأى البعض الآخر أنه يشير إلى أعمال غنائية جديدة ستشكل انطلاقة جديدة للفنان الشهير.
24
MENAFN27012025000208011052ID1109132462
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.