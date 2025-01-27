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تركي آل الشيخ ينشر صورة مع عمرو دياب ويثير تساؤلات بتعليقه الغامض

1/27/2025 6:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة له مع الفنان عمرو دياب وعدد من النجوم من كواليس حفل الموسيقار العالمي هانز زيمر في الرياض. وعلق آل الشيخ على الصورة قائلاً: "مع الفنان الشاب عمرو دياب الوجه الجديد في عالم الأغنية العربية الذي أتنبأ له بمستقبل باهر خلال الـ 30 سنة القادمة".

وانهالت التعليقات على الصورة، حيث تساءل البعض عن معنى هذا الوصف، فيما اعتقد آخرون أن التعليق يشير إلى تجديد أعمال غنائية قديمة لعمرو دياب، في حين رأى البعض الآخر أنه يشير إلى أعمال غنائية جديدة ستشكل انطلاقة جديدة للفنان الشهير.

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