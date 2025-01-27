أفضل روتين للعناية بالبشرة صباحاً للحصول على بشرة صحية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يعد العناية بالبشرة في الصباح من الخطوات الأساسية التي تساعد في الحصول على بشرة ناعمة ومشرقة طوال اليوم. إليك روتينًا بسيطًا وفعّالًا للعناية بالبشرة في الصباح:
تنظيف البشرة: ابدأي يومك بغسل وجهك باستخدام منظف مناسب لبشرتك. اخترِ منظفاً خفيفاً لا يحتوي على مواد كيميائية قاسية يحافظ على توازن البشرة ولا يسبب جفافها.
تونر: بعد التنظيف، استخدمي التونر لتنعيم البشرة وتقليل المسام. يساعد التونر أيضاً في إزالة أي آثار من المنظف أو المكياج.
مصل أو سيروم: يحتوي السيروم عادة على تركيزات عالية من الفيتامينات والمكونات المغذية مثل فيتامين C أو حمض الهيالورونيك. يساعد على تجديد البشرة وزيادة إشراقتها.
مرطب: رطبي بشرتك باستخدام مرطب مناسب لنوع بشرتك. يساعد الكريم المرطب على الحفاظ على ترطيب البشرة طوال اليوم.
واقي الشمس: لا تنسي استخدام واقي الشمس بشكل يومي لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.
باتباع هذا الروتين البسيط، ستتمكنين من الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة طوال اليوم.
MENAFN27012025000208011052ID1109132459
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.