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إسرائيل تعلق الرحلات التجارية إلى بافوس بقبرص لأسباب أمنية لم تحددها

1/27/2025 5:07:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيقوسيا / PNN - أكد مسؤولون في قبرص، اليوم الإثنين، أن إسرائيل أمرت بتعليق الرحلات الجوية التجارية الإسرائيلية إلى بافوس بقبرص لأسباب أمنية لم تحددها.

وذكرت تقارير واردة من إسرائيل أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) أمَرَ، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بتعليق الرحلات الجوية إلى المطار الذي يخدم بشكل أساسي حركة الطيران العارض على الساحل الغربي لقبرص.

وقال مسؤول قبرصي لرويترز:“جمهورية قبرص على علم بتغيير مواعيد رحلات شركات إسرائيلية من وإلى مطار بافوس لأسباب أمنية. حدث هذا قبل أيام”.

وأضاف المسؤول:“الرحلات الجوية (من إسرائيل) مستمرة بشكل طبيعي إلى لارنكا”، في إشارة إلى أكبر مطار دولي في قبرص.

ومطار بافوس هو الأصغر بين مطارين في قبرص، ويقع بجوار قاعدة عسكرية من المقرر أن تطورها الولايات المتحدة.

ووفقاً لجدول الرحلات الجوية الشتوية المتاح عبر الإنترنت، هناك ما يصل إلى عشر رحلات أسبوعياً من تل أبيب، وسبع رحلات أسبوعياً من حيفا.

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