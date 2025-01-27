إسرائيل.. متدينون يهود يجددون احتجاجهم ضد التجنيد الإلزامي

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - جدد متدينون يهود (الحريديم)، الاثنين، احتجاجهم ضد إلحاقهم بالخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل إعلام عبرية، عشرات المتدينين يحتجون أمام مكتب التجنيد بمنطقة تل هشومير قرب مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وانتشار عناصر الشرطة في المكان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المتدينين: "يرددون شعارات كراهية في وجه الشرطة"، منها: "إرهابيون.. اذهبوا إلى غزة".

من جهته، قال موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي إن المتظاهرين صرخوا من أمام مكتب التجنيد: "سنموت ولن نتجند".

وأشار إلى أن عناصر الشرطة الإسرائيلية اخلت المكان من المتظاهرين.

وتثير مسألة تجنيد المتدينين اليهود جدلا واسعا في إسرائيل، حيث تؤيد الأحزاب السياسية غير الدينية ذلك، بينما تعارضه الأحزاب الدينية المشاركة بالحكومة، قائلة إن مهمة المتدينين هي "دراسة التوراة".

وفي يونيو/ حزيران 2024 ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتجنيد "الجميع"، لكن الأخيرة تحاول تمرير قانون يسمح باستثناءات للمتدينين، ما يثير سخطا في أوساط الأحزاب المعارضة التي تطلق على القانون اسم "قانون التهرب".

ويحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حشد الدعم داخل الكنيست لصالح مشروع القانون قبل طرحه للتصويت.

ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ويرفض هؤلاء الخدمة بالجيش بحجة تكريس حياتهم لدراسة التوراة، حيث يعتبرون أن الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.