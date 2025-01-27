إسرائيل.. متدينون يهود يجددون احتجاجهم ضد التجنيد الإلزامي

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الداخل المحتل / PNN - جدد متدينون يهود (الحريديم)، الاثنين، احتجاجهم ضد إلحاقهم بالخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي.
وأظهر مقطع فيديو على وسائل إعلام عبرية، عشرات المتدينين يحتجون أمام مكتب التجنيد بمنطقة تل هشومير قرب مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وانتشار عناصر الشرطة في المكان.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المتدينين: "يرددون شعارات كراهية في وجه الشرطة"، منها: "إرهابيون.. اذهبوا إلى غزة".
من جهته، قال موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي إن المتظاهرين صرخوا من أمام مكتب التجنيد: "سنموت ولن نتجند".
وأشار إلى أن عناصر الشرطة الإسرائيلية اخلت المكان من المتظاهرين.
وتثير مسألة تجنيد المتدينين اليهود جدلا واسعا في إسرائيل، حيث تؤيد الأحزاب السياسية غير الدينية ذلك، بينما تعارضه الأحزاب الدينية المشاركة بالحكومة، قائلة إن مهمة المتدينين هي "دراسة التوراة".
وفي يونيو/ حزيران 2024 ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتجنيد "الجميع"، لكن الأخيرة تحاول تمرير قانون يسمح باستثناءات للمتدينين، ما يثير سخطا في أوساط الأحزاب المعارضة التي تطلق على القانون اسم "قانون التهرب".
ويحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حشد الدعم داخل الكنيست لصالح مشروع القانون قبل طرحه للتصويت.
ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ويرفض هؤلاء الخدمة بالجيش بحجة تكريس حياتهم لدراسة التوراة، حيث يعتبرون أن الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
MENAFN27012025000205011050ID1109132227
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.