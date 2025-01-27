شحادة يوضح أبرز أهداف إخضاع طلبة الخارج لاختباري القدرات والتحصيل

شحادة يوضح أبرز أهداف إخضاع طلبة الخارج لاختباري القدرات والتحصيل
التاريخ
1/27/2025 5:07:01 AM
(MENAFN
- Amman Net) أوضح مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية
والتعليم محمد شحادة أبرز أهداف قرار الوزارة بإخضاع طلبة الخارج لاختباري القدرات والتحصيل.
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