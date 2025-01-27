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شحادة يوضح أبرز أهداف إخضاع طلبة الخارج لاختباري القدرات والتحصيل

1/27/2025 5:07:01 AM
(MENAFN- Amman Net) أوضح مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة أبرز أهداف قرار الوزارة بإخضاع طلبة الخارج لاختباري القدرات والتحصيل.

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