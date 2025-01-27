مستو يؤكد إصدار تعليمات جديدة لتسهيل سفر ذوي الإعاقة قريبا

مستو يؤكد إصدار تعليمات جديدة لتسهيل سفر ذوي الإعاقة قريبا
التاريخ
1/27/2025 5:07:00 AM
(MENAFN
- Amman Net) أوضح رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو إصدار تعليمات جديدة من الطيران المدني لتيسير سفر الأشخاص ذوي الإعاقة.
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