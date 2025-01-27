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خدمات الترخيص بعد ساعات الدوام الرسمي في محافظة إربد

1/27/2025 5:06:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه تنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن العام بالتوسّع بخدمات الترخيص والفحص الفني ( المسائي ) وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبلدية بني عبيد والاتحاد الأردني لشركات التأمين وأكاديمية أديسون النموذجية ستباشر محطة الترخيص عملها ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 28/1/2025 في محافظة إربد داخل الساحة المقابلة لأكاديمية أديسون التابعة لبلدية بني عبيد ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل /إربد من الساعة الثالثة عصراً ولغاية التاسعة مساءً .
وتقدّم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافّة باستثناء الفحصين العملي والنظري.
ويأتي افتتاح المحطة كرابع محطة ترخيص بعد ساعات الدوام الرسمي بعد محطة عمان / غمدان وطرق إربد عمان / جامعة فيلادلفيا والطريق الصحراوي / القطرانة استمراراً وامتداداً لتطوير الخدمة المقدّمة للمواطنين وللتسهيل عليهم .
ويشار إلى أنّ خدمات الترخيص المتنقل تقدّم معظم خدمات الترخيص من : خدمة الفحص الفني وتجديد رخص المركبات ورخص القيادة والرهن وفك الرهن ونقل الملكية وغيرها.


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