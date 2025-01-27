بدء تطبيق قانون الإحصاءات بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على بدء العمل مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2025 بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.

ويشرع مجلس النواب في هذه الأثناء بمناقشة وإقرار مواد مشروع القانون قبل إحالته إلى مجلس الأعيان واستكمال مراحله التشريعية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير العمل الإحصائي في المملكة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، كما يركز على تنويع مصادر البيانات الإحصائية باستخدام السجلات الإدارية والوسائل غير التقليدية.

وينص القانون على إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية، بما يعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة وضمان أمن وسرية المعلومات الفردية.

ويتضمن القانون إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات لدعم العمل الإحصائي الوطني.