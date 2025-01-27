كم مرة يمكن إعادة استخدام زيت القلي بأمان؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- إن الحفاظ على درجة حرارة الزيت أثناء القلي لا يؤثر فقط على طعم الطعام، بل يساهم أيضًا في الحفاظ على صلاحية الزيت. فعندما يتعرض الزيت لدرجة حرارة عالية جدًا أو يبدأ في التدخين، تتحلل الدهون الموجودة فيه وتطلق مادة تُسمى "الأكرولين" التي تعطي الطعام مذاقًا مرًا، كما أن القلي بزيت قديم يجعل الطعام يصبح دهنياً ولاذعًا.



كيف يمكن إعادة استخدام زيت القلي؟ إذا كنت تفكر في إعادة استخدام الزيت، عليك أن تراقب درجة حرارته بعناية. يفضل عدم تجاوز درجة الحرارة المتوسطة لضمان الحفاظ على جودته. كما يوصى باستخدام مقياس حرارة للتحكم في درجة الحرارة أثناء القلي، مع ضبط حرارة الموقد عند الحاجة.



كم مرة يمكن استخدام زيت القلي؟ يمكنك إعادة استخدام زيت القلي مرة واحدة أخرى فقط، حيث يصبح الزيت أقل فعالية مع كل مرة يتم فيها استخدامه، وتبدأ جزيئاته في التكتل معًا وتغيير قوامه إلى سميك ولزج. وفي حالة حدوث أي تغير في رائحة الزيت أو ظهوره غائمًا أو رغويًا، يجب التخلص منه فورًا.

حتى إذا بدا الزيت جيدًا في المظهر والرائحة، لا يُنصح باستخدامه أكثر من ثلاث مرات.



نصيحة مهمة: لا تعيد استخدام الزيت الذي تم تخزينه لأكثر من شهر إلى شهرين، وإذا تم استخدام الزيت لقلي أطعمة ذات رائحة نفاذة، مثل السمك، يفضل عدم إعادة استخدامه إطلاقًا.

صدى البلد