التربية النيابية تتابع نظام الثانوية العامة وتناقش التعديلات المستقبلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
عقدت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة النائب محمد الرعود اجتماعا اليوم الاثنين لمتابعة ما تم تحقيقه من جدول أعمال اللجنة، ومناقشة نظام الثانوية العامة.
وأكد الرعود أن اللجنة تؤكد في اجتماعاتها الدائمة على أهمية تحقيق الإنجاز وتعظيمه، ومتابعته عن كثب لتنعكس نتائجه على كافة الملاحظات والمواضيع التي ترد للجنة.
وأشار إلى أهمية الاستماع إلى الجهات المعنية والمختصين لرصد ملاحظاتهم، بهدف تشكيل تصور واضح للبرنامج الجديد للثانوية العامة.
واضاف انه سيتم التباحث مع وزارة التربية والتعليم حول التعديلات والاقتراحات التي تراها اللجنة، ومدى تماشيها مع مصلحة الطلبة والأهالي، وكيفية تسهيل استكمال الطالب لدراسته الجامعية.
وأوضح الرعود أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية للجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، للاستماع إلى التحديات والملاحظات التي تواجهها هذه المؤسسات، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض سير العملية التعليمية.
من جهتهم ، أشار أعضاء اللجنة: عيسى نصار، إبراهيم القرالة، نجمة الهواوشة، هدى العتوم، حسين العموش، إبراهيم الحميدي، هالة الجراح، إلى أهمية التركيز على الخطة والمحتوى التعليمي، وتحليل خصائص كل من المسارين في الثانوية العامة، مع مراعاة سلبياتهما وأثرهما على المعلم والطالب وولي أمر الطالب.
كما أكدوا على ضرورة تبني الملاحظات التي تتعلق بقطاع التعليم في الأردن بهدف تحسينه وتحقيق التوازن في النظام التعليمي.
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