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التربية النيابية تتابع نظام الثانوية العامة وتناقش التعديلات المستقبلية

1/27/2025 5:06:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة النائب محمد الرعود اجتماعا اليوم الاثنين لمتابعة ما تم تحقيقه من جدول أعمال اللجنة، ومناقشة نظام الثانوية العامة.
وأكد الرعود أن اللجنة تؤكد في اجتماعاتها الدائمة على أهمية تحقيق الإنجاز وتعظيمه، ومتابعته عن كثب لتنعكس نتائجه على كافة الملاحظات والمواضيع التي ترد للجنة.
وأشار إلى أهمية الاستماع إلى الجهات المعنية والمختصين لرصد ملاحظاتهم، بهدف تشكيل تصور واضح للبرنامج الجديد للثانوية العامة.
واضاف انه سيتم التباحث مع وزارة التربية والتعليم حول التعديلات والاقتراحات التي تراها اللجنة، ومدى تماشيها مع مصلحة الطلبة والأهالي، وكيفية تسهيل استكمال الطالب لدراسته الجامعية.
وأوضح الرعود أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية للجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، للاستماع إلى التحديات والملاحظات التي تواجهها هذه المؤسسات، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض سير العملية التعليمية.
من جهتهم ، أشار أعضاء اللجنة: عيسى نصار، إبراهيم القرالة، نجمة الهواوشة، هدى العتوم، حسين العموش، إبراهيم الحميدي، هالة الجراح، إلى أهمية التركيز على الخطة والمحتوى التعليمي، وتحليل خصائص كل من المسارين في الثانوية العامة، مع مراعاة سلبياتهما وأثرهما على المعلم والطالب وولي أمر الطالب.
كما أكدوا على ضرورة تبني الملاحظات التي تتعلق بقطاع التعليم في الأردن بهدف تحسينه وتحقيق التوازن في النظام التعليمي.

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