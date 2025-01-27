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عض وعذب قطة.. فيديو لجزائري يقلب مواقع التواصل الاجتماعي

1/27/2025 5:06:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هز فيديو لرجل جزائري يعذب هرة ويعضها ، وشغل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
فقد ظهر في المقطع المصور الذي انتشر بشكل واسع بين الجزائريين رجل يحمل هرة سوداء بين يديه، ويعذبها.
فيما بدت الهرة تصرخ من الألم، من دون أن تثير شفقة أو رحمة الفاعل الذي بدا غير آبه.
وعبر العديد من الجزائريين عن سخطهم من هذا المشهد الذي وصفوه بالوحشي.
إذ قال أحد المعلقين على الفيديو: "الدين ولا الأخلاق ولا الإنسانية تسمح بمثل هذه التصرفات..".

وطالب كثيرون بتوقيف الرجل ومن معه وتطبيق القانون عليهم، معتبرين أنه لا يمكن أن يمر هذا الفيديو بدون عقاب.

لبنان 24

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