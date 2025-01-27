المدير العام لمعهد الإدارة العامة تستقبل سفير ماليزيا الصديقة لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، شازريل بن زاهيران سفير ماليزيا الصديقة لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أكدت المدير العام لمعهد الإدارة العامة على ما تشهده مسارات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين و ماليزيا الصديقة من تطور وتقدم في مختلف المجالات، مشيرة لأهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المشتركة خاصة في مجالات تطوير العلوم الإدارية، ما يعكس الرؤى والتوجهات الاستراتيجية المشتركة، والرامية إلى تحقيق التطلعات التنموية في البلدين الصديقين.
من جانبه، عبّر شازريل بن زاهيران سفير ماليزيا لدى مملكة البحرين، عن شكره وتقديره للدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، على حرصها الدائم لتعزيز مسارات التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكدًا حرص بلاده على تنمية أوجه التعاون مع مملكة البحرين، في كل ما من شأنه تحقيق التطلعات المشتركة بين البلدين الصديقين.
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