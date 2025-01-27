المدير العام لمعهد الإدارة العامة تستقبل سفير ماليزيا الصديقة لدى مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبلت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، شازريل بن زاهيران سفير ماليزيا الصديقة لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، أكدت المدير العام لمعهد الإدارة العامة على ما تشهده مسارات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين و ماليزيا الصديقة من تطور وتقدم في مختلف المجالات، مشيرة لأهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المشتركة خاصة في مجالات تطوير العلوم الإدارية، ما يعكس الرؤى والتوجهات الاستراتيجية المشتركة، والرامية إلى تحقيق التطلعات التنموية في البلدين الصديقين.

من جانبه، عبّر شازريل بن زاهيران سفير ماليزيا لدى مملكة البحرين، عن شكره وتقديره للدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، على حرصها الدائم لتعزيز مسارات التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكدًا حرص بلاده على تنمية أوجه التعاون مع مملكة البحرين، في كل ما من شأنه تحقيق التطلعات المشتركة بين البلدين الصديقين.