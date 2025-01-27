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رئيس كولومبيا يعلق على قرار تقييد منح تأشيرات أمريكية لمسؤولين من بلاده

1/27/2025 1:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، في تعليقه على قرار واشنطن تقييد منح تأشيرات للمسؤولين في بلاده، إنهم لا يملكون تأشيرات أمريكية، مؤكدا أن بقية العالم جذاب أكثر.
وكتب بيترو عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"( تويتر سابقا): "لا تضيعوا الوقت. ليس لدينا تأشيرات أمريكية. كنا ندخل بشكل قانوني، لكن هذا لا يهم. العالم أجمل بكثير، وكولومبيا هي الأجمل على الإطلاق".


وأرفق الرئيس الكولومبي منشوره، بإشعار وزارة الخارجية الأمريكية بشأن القيود المؤقتة على التأشيرات لبعض المسؤولين الكولومبيين.

RT

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