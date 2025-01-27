Monday, 27 January 2025 08:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آلاف النازحين يبدأون بالعودة إلى شمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد

1/27/2025 1:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأ آلاف النازحين، اليوم الإثنين، بالعودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، عبر شارع الرشيد الساحلي، وسط قطاع غزة.
وفي تمام الساعة التاسعة صباحًا، سيسمح للنازحين بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد إخضاعها للتفتيش، وذلك عبر شارع صلاح الدين. وكان الآلاف قد أمضوا الليلتين الماضيتين في العراء على شارعي الرشيد وصلاح الدين، رغم البرد القارس في انتظار سماح قوات الاحتلال لهم بالعودة إلى ديارهم بعد أن أجبرتهم على مغادرتها والنزوح إلى الجنوب.
ويقطع غالبية النازحين طريق العودة عبر شارع الرشيد، مسافة لا تقل عن 7 كيلومترات سيرا على الأقدام. ويمتد شارع الرشيد الساحلي من شمال القطاع إلى جنوبه، وقد شهد خلال حرب الإبادة على مدار 470 يومًا عشرات المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين الذين كانوا في طريقهم للنزوح من الشمال إلى الجنوب. ومن السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى التاسع عشر من كانون الثاني/يناير 2025، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 158 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وخلفت ما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي في تهجير أكثر من 85% من فلسطينيي قطاع غزة، أي ما يزيد على 1.93 مليون فلسطيني من أصل 2.2 مليون، من منازلهم بعد تدميرها، كما غادر القطاع نحو 100 ألف فلسطيني منذ بداية العدوان.
ويعيش نحو 1.6 مليون من فلسطينيي القطاع حاليًا في مراكز إيواء وخيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الآدمية، وسط دمار هائل وغير مسبوق في البنى التحتية وممتلكات الفلسطينيين.
وفا


MENAFN27012025000208011052ID1109131413

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث