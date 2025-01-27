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المعايطة: المرحلة المقبلة صعبة سياسيا على الأردن.. والمطلوب وحدة فلسطينية

1/27/2025 1:12:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر الكاتب والمحلل السياسي ووزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة وخطيرة سياسيا على الأردن وفلسطين في ظل سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة إلى المملكة ومصر.
وقال المعايطة، اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن ترامب يتواءم مع مشروع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حربه على غزة التي يسعي من خلالها إلى تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم ولكن ليس بقوة الحرب بل بدفعهم للهجرة في ظل انعدام مقومات الحياة داخل غزة والضفة الغربية.
وأضاف أن المطلوب اليوم من الفصائل الفلسطينية هو الوحدة لتشكيل موقف ضد تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة، أما الأردن فهو واضح وثابت على موقفه من قضية التهجير التي تهدف لاحقا لتصفية القضية وعدم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأشار المعايطة إلى أن جلالة الملك وقف صامدا بوجه صفقة القرن التي قدمها ترامب خلال ولايته الأولى ودعم صمود السلطة الفلسطينية لمنع تنفيذ صفقة القرن التي كانت تهدد الدولة الفلسطينية وتهدف إلى تصفيتها، وهو يقف اليوم بوجه كافة التحديات التي تستهدف الهوية الوطنية للأردن وتصفية القضية.
وبيّن أن الأردن يدعم أي حل للقضية الفلسطينية لا يستهدف أمنه ولا استقراره ولا هويته الوطنية ويدعم أي حل يُنصف الفلسطينيين وليس على حساب المملكة أو مصر.
وحول وقف المساعدات الأمريكية عن دول العالم لمدة 90 يوما بما فيها الأردن، أوضح أن الأردن يتعامل دوما مع الأزمات بكل حكمة ويخرج منها قويا، معتبرا أنها قد تكون نوع من الضغط الناعم على الأردن للقبول بقضية التهجير وغيرها من المخططات التي تسعى إسرائيل لتطبيقها على أرض الواقع.

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