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إربد: تجار شارع الحصن يطالبون بتحسين الخدمات لتجاوز الركود الاقتصادي

1/26/2025 2:21:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي


إربد- طالب تجار شارع الحصن بضرورة حل مشكلة الصرف الصحي في الشارع وما تسببه من روائح كريهة والتي تؤثر سلبا على المتسوقين وتشكل بيئة طاردة مما يضعف الحركة التجارية في الشارع.
واكدوا خلال لقاء جمهم في تجارة إربد مع رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي ورئيس الغرفة محمد الشوحة واعضاء الغرفة محمد العفوري ورائد القرعان ووسيم المسعد وايمن الغزاوي على أهمية تحسين مستوى الإنارة في الشارع نظرا لضعفها الحالي إضافة إلى توفير مواقف مخصصة للسيارات الكبيرة التي تنقل البضائع للتجار ما يسهل عملية الشحن والتفريغ.

ولفتوا إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير مما يزيد من الأعباء عليهم، داعين إلى تبني مبادرة مع غرفة تجارة إربد للتنسيق مع مالكي العقارات بهدف خفض الإيجارات.
وأشار التجار إلى وجود نحو 90 محلًا تجاريا فارغا أُغلقت بسبب ضعف الحركة التجارية في الشارع، مطالبين بتخفيض رسوم رخص المهن والنفايات للتخفيف من الأعباء المالية المترتبة عليهم.
كما دعوا إلى تعزيز الشارع بمزيد من الحاويات وسلال القمامة لتحسين النظافة وإقامة فعاليات تسهم في إحياء الشارع وجذب المزيد من الزوار.
وأكدوا على أهمية تجميل الشارع وتزيينه بشكل يتناسب مع حيويته وموقعه والاهتمام بالأشجار من خلال تقليمها بما يضفي مظهرا جماليا معربين عن أملهم في أن تتعاون جميع الجهات المعنية لتحسين بيئة شارع الحصن ليصبح وجهة جاذبة للمتسوقين والمستثمرينويسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية في المنطقة.
وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة ان إعادة احياء الحركة التجارية في شارع الحصن وانتعاشه ينعكس إيجابا على القطاع التجاري علاوة على أثره في توفير فرص عمل دائمة وموسمية، مؤكدا أن الغرفة تعمل مع بلدية اربد الكبرى على تذليل المعوقات أمام التجار ليستعيد عافيته ودوره ونشاطه في عملية التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الغرفة لن تألوا جهدا في متابعة العقبات والإشكاليات عبر التواصل مع التجار لاخذ مقترحاتهم للعمل على دراستها بالتنسيق مع البلدية لتطوير الوسط التجاري الذي تعول عليه الغرفة كثيرا في تنشيط الأسواق وإحيائها بما يخدم التجار وينعكس إيجابا على الحركة التجارية وتوفير أجواء للتسوق بطريقة متطورة وآمنة وجاذبة لكافة المواطنين .
وقال ان الاوضاع الاقتصادية صعبة على الجميع في ظل حالة الركود التي تشهدها الاسواق مما دفع بكثير من المحال التجارية للاغلاق القسري والاضطراري.
وأكد أعضاء غرفة تجارة إربد محمد العفوري وسيم المسعد وأيمن الغزاوي ورائد القرعان، على أهمية الحفاظ على السمعة التجارية القوية التي تتمتع بها المحال في شارع الحصن مشددين على ضرورة دعم القطاع التجاري في الشارع بكافة السبل الممكنة وبالتشاركية مع بلدية إربد الكبرى.
وأشاروا إلى أهمية استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للترويج والتسويق للبضائع التي تعرضها محال الشارع بما يعزز من جاذبيته ويرفع من نسبة الإقبال عليه كما طالبوا بالتنسيق مع إدارة السير لتخفيف المخالفات المرورية في الشارع خصوصا خلال أوقات الذروة وأيام الرواتب الشهرية والمناسبات والأعياد، حتى لا تشكل هذه المخالفات عاملًا طاردًا للمتسوقين.
وشدد أعضاء الغرفة التجارية على ضرورة توفير الخدمات الأساسية في الشارع بما في ذلك دورات صحية مهيأة بشكل مناسب وتحسين البنية التحتية والإنارة وتعزيز نظافة الشارع من خلال تكثيف عمليات النظافة وزيادة عدد الحاويات وسلال القمامة.

كما دعوا إلى تنظيم الشارع بشكل أكبر بحيث يسهم هذا التنظيم في تحسين تجربة التسوق للزوار ويعكس الوجه الحضاري للمنطقة بما يحقق أهداف تعزيز الحركة التجارية وتحقيق مصلحة التجار والمتسوقين على حد سواء.

وأكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي أن البلدية تعمل على عدة مسارات لتحسين الحركة التجارية وتنشيط الأسواق في المدينة من خلال حل مشكلات الطرق وزيادة السعة المرورية بالإضافة إلى المضي قدما في تنفيذ مشروع "الأوتوبارك" خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الكوفحي أن البلدية ستفتح العروض المقدمة من الشركات المتنافسة على تنفيذ مشروع الأوتوبارك خلال الأسبوع الحالي تمهيدا لطرح العطاء التشغيلي.

وأعرب عن تفاؤله بأن المشروع سيسهم في تحسين حركة التسوق بشكل كبير خصوصا مع استحواذ العديد من المركبات على المواقف في الشوارع طيلة اليوم.

وأشار إلى أن فكرة الأوتوبارك تتضمن وفق التوجه الحالي توفير أول 10 دقائق مجانية مع احتساب الأجرة بالدقيقة ما يشجع على استخدام النظام ويخفف من الازدحام المروري مؤكدا ان المشروع هو لمصلحة التجار وليس لمصلحة البلدية وان كل الاخطاء السابقة التي حصلت بالتجربة القديمة للمشروع سيتم تلافيها بشكل مطلق.

وأضاف الكوفحي أن هناك خطة لإحياء البيئة التراثية في المدينة بهدف جذب المتسوقين حيث قامت البلدية باستملاك عدد من البيوت التراثية منها بيت النابلسي وعلي خلقي الشرايري مع وجود توجه لترميم بيت جمعة ضمن الجهود للحفاظ على الإرث التاريخي وجعله نقطة جذب سياحي وتجاري.

وأكد الكوفحي أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين الخدمات وتعزيز النشاط الاقتصادي في المدينة بما ينسجم مع متطلبات المواطنين والزوار.

وأشار الكوفحي أن البلدية تعول ايضا على مشروع النقل الحضري الذي تأخر انجازة وهو منحة حكومية ويضم ٣٩ حافلة نقل حضري ومنها كهربائية مع القطاع الخاص وانشاء مظلات للركاب بالوسط التجاري وشارع الحصن.

وقال الكوفحي أن البلدية بدأت بمشروع الشارع الأخضر وهو تحويل شارع السينما ليكون مخصصا للمشاة فقط مع منع دخول المركبات إليه باستثناء الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك، حيث ستعمل البلدية على توسعة ارصفة الشارع ووضع مظلات و اشجار زينة وعمل بوابات الكترونية لشارع السينما وتوحيد الارمات في المحلات التجارية ونعمل ان يكون شارعا اخضر وصديقا للبيئة.

واكد أن البلدية ستعمل على تحسين البنية التحتية في مختلف مناطق المدينة مع التركيز على شارع الحصن الذي يعد من الشوارع الحيوية في إربد و أن البلدية ستوجه كتابا لهيئة النقل البري لإعادة جزء من باصات جامعة العلوم والتكنولوجيا ونقلها إلى مجمع عمان القديم المحاذي لشارع الحصن بهدف تنشيط الحركة والمستوقين فيه.

وأضاف الكوفحي أن إغلاق شارع الحصن بشكل كامل أمام المركبات أمر مستبعد حاليا لعدم وجود طرق و بدائل مناسبة إلا أن البلدية قد تطبق هذا الإجراء خلال مواسم الأعياد لضمان انسيابية الحركة التجارية مشيرا الى أن البلدية ستعمل على تزيين الشارع وتجميله بما يشمل تنظيم الجزر الوسطية وتقليم الأشجار بالإضافة إلى دراسة استئجار كرافانات لتوفير دورات صحية في المنطقة.

وأشار إلى أن مشكلة البسطات ما زالت قائمة والحل الأمثل لها يتمثل في العمل على ترخيصها وتحديد مساحات ثابتة لهامع تنظيم نوعية البضائع المباعة.

ودعا الكوفحي إلى تشكيل لجنة مشتركة من البلدية وغرفة التجارة لدراسة جميع المطالب والمقترحات المتعلقة بالشارع والعمل على تنفيذ الممكن منها فورًا لخدمة تجار المنطقة.

وأوضح أن البلدية تدرس تحويل شارع الحصن إلى اتجاه واحد لتحسين الحركة المرورية فيه مع زيادة مستوى النظافة من خلال زيادة عدد الحاويات وتركيب سلال قمامة على أعمدة الإنارة مشيرا إلى نجاح تجربة مماثلة في شارع الهاشمي.

وأكد الكوفحي أن الأرصفة ستخضع لعمليات تجميل وصيانة لافتا إلى طرح عطاء بقيمة 300 ألف دينار لإعادة تأهيل وصيانة وسط البلد مما يساهم في تعزيز جاذبية المنطقة تجاريا وسياحيا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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