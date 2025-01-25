الاحتلال يعتقل شقيق أسير محرر بالقدس

الاحتلال يعتقل شقيق أسير محرر بالقدس
التاريخ
1/25/2025 3:12:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمير الزغير شقيق الأسير المحرر أشرف الزغير بعد دهم منزلهما بكفر عقب شمالي القدس.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت الأسير المحرر أشرف الزغير واعتقلت أحد أفراد عائلته بحي كفر عقب شمالي القدس.
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