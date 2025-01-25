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الاحتلال يعتقل شقيق أسير محرر بالقدس

1/25/2025 3:12:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمير الزغير شقيق الأسير المحرر أشرف الزغير بعد دهم منزلهما بكفر عقب شمالي القدس.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت الأسير المحرر أشرف الزغير واعتقلت أحد أفراد عائلته بحي كفر عقب شمالي القدس.

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