إجراء أول عملية كي حراري لعلاج ورم خبيث بالكبد في مركز الأورام العسكري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى فريق طبي متخصص بعلاج الأورام، أول عملية كي حراري لورم خبيث في الكبد لمريض يبلغ من العمر 86 عاماً.



وقال أخصائي أول أشعة تشخيصية وعلاج الأورام بالكَي الحراري رائد طبيب محمد الحياري، أن العملية أجريت عن طريق إدخال مسبار الكي عبر جرح صغير بالجلد لا يتجاوز 3-5 مم تحت توجيه جهاز التصوير التلفزيوني، وأُخرج المريض من المستشفى بعد 24 ساعة فقط.

كما بيّنت رئيس قسم الأشعة عقيد طبيب مستشار ديانا الجمال، أن صور المتابعة للمريض بالرنين المغناطيسي للكبد أظهرت كَي الورم كاملاً ، مضيفة أن هذه التقنية تعتبر من التقنيات الحديثة في الأورام التي لا يمكن استئصالها جراحيا.

