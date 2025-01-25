إجراء أول عملية كي حراري لعلاج ورم خبيث بالكبد في مركز الأورام العسكري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أجرى فريق طبي متخصص بعلاج الأورام، أول عملية كي حراري لورم خبيث في الكبد لمريض يبلغ من العمر 86 عاماً.
وقال أخصائي أول أشعة تشخيصية وعلاج الأورام بالكَي الحراري رائد طبيب محمد الحياري، أن العملية أجريت عن طريق إدخال مسبار الكي عبر جرح صغير بالجلد لا يتجاوز 3-5 مم تحت توجيه جهاز التصوير التلفزيوني، وأُخرج المريض من المستشفى بعد 24 ساعة فقط.
كما بيّنت رئيس قسم الأشعة عقيد طبيب مستشار ديانا الجمال، أن صور المتابعة للمريض بالرنين المغناطيسي للكبد أظهرت كَي الورم كاملاً ، مضيفة أن هذه التقنية تعتبر من التقنيات الحديثة في علاج الأورام التي لا يمكن استئصالها جراحيا.
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