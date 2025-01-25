Saturday, 25 January 2025 08:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إجراء أول عملية كي حراري لعلاج ورم خبيث بالكبد في مركز الأورام العسكري

1/25/2025 3:12:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى فريق طبي متخصص بعلاج الأورام، أول عملية كي حراري لورم خبيث في الكبد لمريض يبلغ من العمر 86 عاماً.


وقال أخصائي أول أشعة تشخيصية وعلاج الأورام بالكَي الحراري رائد طبيب محمد الحياري، أن العملية أجريت عن طريق إدخال مسبار الكي عبر جرح صغير بالجلد لا يتجاوز 3-5 مم تحت توجيه جهاز التصوير التلفزيوني، وأُخرج المريض من المستشفى بعد 24 ساعة فقط.

كما بيّنت رئيس قسم الأشعة عقيد طبيب مستشار ديانا الجمال، أن صور المتابعة للمريض بالرنين المغناطيسي للكبد أظهرت كَي الورم كاملاً ، مضيفة أن هذه التقنية تعتبر من التقنيات الحديثة في علاج الأورام التي لا يمكن استئصالها جراحيا.

MENAFN25012025000208011052ID1109128949

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث