الاحتلال الإسرائيلي يحاصر منزلا جنوبي جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حاصرت قوات خاصة إسرائيلية، مساء السبت، منزلا في قرية مثلث الشهداء، جنوبيّ جنين.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا، وطالبت عبر مكبّرات الصوت بإخلائه، مضيفة أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى القرية من جهة حاجز "دوتان" المقام على أراضي بلدة يَعبَد، كما نشر جنود الاحتلال قناصة في القرية ومحيط المنزل المحاصر، وسط اندلاع مواجهات.
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