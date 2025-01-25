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الاحتلال الإسرائيلي يحاصر منزلا جنوبي جنين

1/25/2025 3:12:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حاصرت قوات خاصة إسرائيلية، مساء السبت، منزلا في قرية مثلث الشهداء، جنوبيّ جنين.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا، وطالبت عبر مكبّرات الصوت بإخلائه، مضيفة أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى القرية من جهة حاجز "دوتان" المقام على أراضي بلدة يَعبَد، كما نشر جنود الاحتلال قناصة في القرية ومحيط المنزل المحاصر، وسط اندلاع مواجهات.

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