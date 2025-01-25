الدوري الإسباني: التعادل الإيجابي يحسم اللقاء بين (أتلتيكو) و (فياريال)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 25 - 1 (كونا) -- حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة بين (أتلتيكو مدريد) وضيفه (فياريال) اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (طيران الرياض متروبوليتانو) تقدم الضيف (فياريال) بهدف سجله لاعبه جيرارد مورينو من ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 29 لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني رد (أتلتيكو) بهدف من البرازيلي صامويل لينو الذي أدرك التعادل في الدقيقة 58 ليحصد الفريقان نقطة التعادل.
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو مدريد) رصيده إلى 45 نقطة مستقرا في وصافة التصنيف العام للمسابقة بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر (ريال مدريد) بينما رفع (فياريال) رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها يحل المتصدر (ريال مدريد) ضيفا على (بلد الوليد) فيما يستضيف (برشلونة) الثالث في الترتيب منافسه (فالنسيا) غدا الأحد. (النهاية)
ه ن د
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