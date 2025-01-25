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الدوري الإسباني: التعادل الإيجابي يحسم اللقاء بين (أتلتيكو) و (فياريال)

1/25/2025 2:35:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 25 - 1 (كونا) -- حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة بين (أتلتيكو مدريد) وضيفه (فياريال) اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (طيران الرياض متروبوليتانو) تقدم الضيف (فياريال) بهدف سجله لاعبه جيرارد مورينو من ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 29 لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني رد (أتلتيكو) بهدف من البرازيلي صامويل لينو الذي أدرك التعادل في الدقيقة 58 ليحصد الفريقان نقطة التعادل.
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو مدريد) رصيده إلى 45 نقطة مستقرا في وصافة التصنيف العام للمسابقة بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر (ريال مدريد) بينما رفع (فياريال) رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها يحل المتصدر (ريال مدريد) ضيفا على (بلد الوليد) فيما يستضيف (برشلونة) الثالث في الترتيب منافسه (فالنسيا) غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د


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