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ماذا سيحدث بغزة في اليوم السابع لوقف إطلاق النار؟

1/24/2025 11:21:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

غزة- يستعد قطاع غزة للفصل الثاني من أولى مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 كانون الثاني(يناير) الحالي.
وبحسب الاتفاق، فإن هذا الفصل يبدأ في اليوم السابع من التنفيذ (الموافق اليوم)، وفيه تطلق حماس سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين المكونة من 4 أسيرات مقابل إفراج الكيان الصهيوني عن أسرى فلسطينيين.
تبادل الأسرى
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مساء أمس، أسماء أربع مجندات صهيونيات أسيرات في غزة سيتم الإفراج عنهن اليوم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال متحدث "القسام" أبو عبيدة، في بيان عبر منصة تلغرام: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت(اليوم) عن 4 مجندات".
وأضاف أن المجندات هن "كارينا أرئيف، ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباج".
ومن المتوقع أن يفرج الاحتلال اليوم عن عشرات الفلسطينيين من بينهم 30 يقضون عقوبة السجن المؤبد، في إطار استئناف تبادل المحتجزين والأسرى وفق المرحلة الأولى في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وفي العادة لا تعلن حماس مسبقا عن زمن تسليم الأسرى الصهاينة للجنة الدولية للصليب الأحمر، التي بدورها تسلمهم للجانب الصهيوني، وذلك لأسباب أمنية، لكن من المرجح -وفق المصدر- أن تتم عملية التسليم بعد عصر اليوم. والأربعاء الماضي، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الأسيرات الأربع اللواتي تعتزم حماس تسليمهن هن 3 مجندات ومدنية.
وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يتسلم الاحتلال يوم السبت أيضا القائمة الكاملة التي تعهدت حماس بتسليمها، والتي تتضمن الأسرى الأحياء والموتى ضمن بقية الـ33 أسيرا الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى، وسط تقديرات بوجود 25 على الأقل من بينهم على قيد الحياة.
وليلة 19-20 كانون الثاني(يناير) الحالي، أفرج الاحتلال عن 90 أسيرة وأسيرا فلسطينيين كلهم من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، مقابل إطلاق حماس سراح 3 أسيرات مدنيات صهيونيات.
وجاء هذا التبادل ضمن مرحلة أولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، على أن يستمر 42 يوما، يتم خلاله التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.
وقال المصدر إنه من المقرر اليوم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من داخل السجون الصهيونية، موضحا أن بعضهم من المحكومين بالمؤبدات.
وأضاف أنه مقابل كل أسيرة للاحتلال مدنية يتم إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا من فئة النساء والأطفال.
ومقابل كل مجندة صهيونية يتم الإفراج عن 50 أسيرا فلسطينيا، بينهم 30 من المحكومين بالمؤبدات، و20 من ذوي الأحكام العالية.
وأشار إلى أنه من المقرر الإعلان عن أسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم عبر الجهات الرسمية (مكتب إعلام الأسرى التابع لحماس).
وصباح أمس الجمعة، غادر رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قدورة فارس الضفة الغربية متوجها إلى القاهرة لاستقبال الأسرى المتوقع أن يفرج عنهم الاحتلال اليوم وتبعدهم إلى الخارج، وهذا يؤكد أنه سيجري إطلاق سراح مجندات إسرائيليات.
فور تسليم الأسرى، ينسحب جيش الاحتلال بشكل كامل من غرب محور نتساريم (وسط القطاع)، أي من شارع الرشيد الساحلي إلى شرق شارع صلاح الدين (شرق المحور).
ووفق مسودة الاتفاق، يفكك الجيش مواقعه ومنشآته العسكرية بمنطقة محور نتساريم في عملية قد تستمر لساعات.
وإثر ذلك، يسمح للفلسطينيين بحرية التنقل بين شمال القطاع وجنوبه بعد الانتهاء من الانسحاب الكامل من المنطقة، وفق ما أكده المصدر في حماس.
وقال المصدر إنه يسمح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق سكناهم دون حملهم أي نوع من السلاح، مبينا أنه يجري منذ اليوم الأول السماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود عبر شارع الرشيد أيضا.
وتصل المساعدات إلى قطاع غزة عبر 3 منافذ، وهي كرم أبو سالم حيث تتجه الشاحنات الواصلة للمناطق الواقعة جنوب محور نتساريم، ومعبرا إيريز (بيت حانون) وزيكيم حيث تخصص الشاحنات الواصلة للمناطق الواقعة شمال المحور.
وأشار المصدر إلى أنه نظرا للانسحاب الصهيوني من المنطقة في ساعات متأخرة من مساء اليوم فإن العودة بالزخم الكبير للنازحين من الجنوب للشمال ستكون صباح غدا.
تعليمات العودة
أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة تعليمات بخصوص عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسط إلى غزة والشمال.
وقال المكتب الحكومي في بيان "يُسمح للمواطنين بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال من شارع الرشيد البحر (مشيا على الأقدام فقط وليس بالمركبات والسيارات) من صباح يوم الأحد الموافق 26 من كانون الثاني(يناير) الحالي.
وأضاف "يُسمح للمواطنين بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال من خلال مفترق الشهداء (نتساريم) عبر شارع صلاح الدين (بالمركبات والسيارات فقط وليس مشيا على الأقدام) من صباح الأحد" الموافق 26 كانون الثاني(يناير) الحالي.
من جهته، لفت المصدر في حماس إلى أن الانتقال عبر شارع الرشيد سيكون للأفراد وبالاتجاهين منذ اليوم، لكن عبر صلاح الدين سيكون باتجاه واحد من الجنوب للشمال للمركبات فقط.
وأوضح المكتب الحكومي أن المركبات بجميع أصنافها ستخضع لتفتيش عبر جهاز إشعاعي بتقنية "إكس-راي" (X-RAY).
وأفاد المصدر من حركة حماس بأن عملية التفتيش ستكون بواسطة لجنة مصرية قطرية، حيث يتم تقسيم الشارع إلى 4 مسالك.
وبحسب المصدر من حماس، سيُفتح معبر رفح البري الحدودي مع مصر لمغادرة الجرحى يوم الأحد الموافق 2 شباط(فبراير) القادم (اليوم الـ15 من وقف إطلاق النار).
والأربعاء الماضي، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن تل أبيب تجري محادثات مع المصريين بشأن تشغيل معبر رفح بدءا من اليوم الـ14 لوقف إطلاق النار بعد الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى.
ويصادف اليوم الـ14 من وقف إطلاق النار اليوم السبت، وهو يوم إجازة أسبوعي لا يعمل به المعبر.
وبحسب الخطة، سيتمركز على المعبر 12 عاملا فلسطينيا ليسوا من حماس، وسيقوم جهاز الشاباك الصهيوني بالموافقة على دخولهم مسبقا، على أن يكون المعبر مفتوحا لحركة الأشخاص فقط، وفق المصدر ذاته.
وقالت الصحيفة إن الكيان سيسمح لمئات من سكان غزة بالتوجه لتلقي العلاج في مصر بشرط موافقة الاحتلال ومصر مسبقا على القوائم لضمان عدم وجود قيادات كبيرة من حماس ضمنهم.
وردا على تقارير إعلامية عربية تحدثت عن أن السلطة الفلسطينية ستعود إلى إدارة معبر رفح -الذي استولى الاحتلال على الجانب الفلسطيني منه منتصف العام الماضي-، نفى مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ذلك.-(وكالات)

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