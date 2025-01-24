Saturday, 25 January 2025 05:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيصل بن مشعل يفتتح واحة محمد السبيعي للطفل بمركز القصيم العلمي بعنيزة

1/24/2025 11:12:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود ، أن واحة محمد إبراهيم السبيعي للطفل تُعد واحدة من المبادرات النوعية التي تسهم في تطوير قدرات الأطفال وتنمية مهاراتهم العلمية والتقنية، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به في توفير بيئة تعليمية متقدمة تعتمد على أساليب عالمية لاكتشاف وتنمية مهارات الأطفال، إذ إن مثل هذه المشاريع تعكس رؤية المملكة 2030 في تمكين الأجيال القادمة من مواكبة تطورات المستقبل والابتكار في المجالات العلمية.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح واحة محمد إبراهيم السبيعي للطفل بمركز القصيم العلمي في محافظة عنيزة، التي تهدف إلى اكتشاف وتنمية مهارات الأطفال في المجالات العلمية والتقنية عبر بيئة تعليمية مبتكرة تسعى لدعم الجوانب العلمية والنفسية والاجتماعية للأطفال، من خلال مجموعة من المسارات التي تشمل قاعة المعروضات وعدة مناطق وهي: منطقة المستقبل والتقنية والاتصال، والفضاء والطيران، ومستقبل النقل، وألعاب التفكير العلمي، ومشروع نيوم، والذكاء الاصطناعي.
وتجوّل أمير منطقة القصيم في أقسام الواحة، مطلعًا على ما تحتويه من تجهيزات حديثة ومسارات تعليمية متطورة تهدف إلى بناء جيل مبتكر ومبدع، معبرًا عن اعتزازه بما تحقق من إنجازات تدعم أبناء المنطقة والوطن، منوهًا بجهود مركز القصيم العلمي في تقديم مشاريع نوعية تخدم رؤية المملكة وتلبي تطلعات الأجيال القادمة، وبما تتضمنه الواحة من مسارات متخصصة تدعم التمكين العلمي للأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة، مشيرًا إلى أنها تجسد نموذجًا مميزًا للتعليم النوعي الذي يواكب احتياجات العصر.
كما أثنى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على الجهود الكبيرة التي بذلتها أسرة السبيعي في دعم هذا المشروع الرائد، مؤكدًا أن الشراكة المجتمعية لها دور كبير في تحقيق التنمية وتعزيز التعليم النوعي في المملكة.

MENAFN24012025000089011017ID1109127622

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث