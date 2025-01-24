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ترامب يحظر على الاحتياطي الفدرالي تطوير عملة رقمية

1/24/2025 5:05:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، أمرا تنفيذيا يحظر على الاحتياطي الفدرالي تطوير عملة رقمية، وهو موضوع لم يُحرز البنك المركزي الأميركي أي تقدم حقيقي بشأنه رغم أنه كان يدرس هذه المسألة، بحسب واشنطن ديلي نيوز.
ويحظر الأمر الجديد "تطوير أو إصدار أو ترويج عملة رقمية صادرة عن بنك مركزي" ويطلب "إنهاء" أي عمل جارٍ لإطلاق عملة رقمية في المستقبل.
بترا


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