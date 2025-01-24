ترامب يحظر على الاحتياطي الفدرالي تطوير عملة رقمية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، أمرا تنفيذيا يحظر على الاحتياطي الفدرالي تطوير عملة رقمية، وهو موضوع لم يُحرز البنك المركزي
الأميركي أي تقدم حقيقي بشأنه رغم أنه كان يدرس هذه المسألة، بحسب واشنطن ديلي نيوز.
ويحظر الأمر الجديد "تطوير أو إصدار أو ترويج عملة رقمية صادرة عن بنك مركزي" ويطلب "إنهاء" أي عمل جارٍ لإطلاق عملة رقمية في المستقبل.
بترا
MENAFN24012025000208011052ID1109125501
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.