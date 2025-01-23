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الرئيس المصري: مشاركتنا بقوات ضمن بعثة الاتحاد الافريقي بالصومال ليست تهديدا لأحد

1/23/2025 2:31:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 1 (كونا) -- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس إن مشاركة مصر بقوات في بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال لا تهدف إلى تهديد أي دولة وانما تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال.
وأضاف الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود عقب مباحثات ثنائية أن مشاركة مصر بالبعثة "خطوة إيجابية" تهدف في الأساس للتضامن مع الأشقاء في الصومال.
وأوضح أن مصر تتألم على مدار أكثر من 30 عاما لما يحدث في الصومال وأنها انضمت لبعثة الاتحاد الافريقي بهدف تحقيق الامن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.
واكد السيسي أنه تم الاتفاق مع نظيره الصومالي على مواصلة العمل المشترك تفعيلا لبروتوكول التعاون العسكري الموقع بين البلدين في أغسطس 2024 بهدف تدعيم قدرات الدولة الصومالية ومؤسساتها الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
واعتبر ان أمن واستقرار الصومال جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري مشددا على ان مصر ستظل دائما داعمة للصومال وستعمل معها لتحقيق المزيد من الإنجازات.
وذكر الرئيس المصري أن مباحثاته مع نظيره الصومالي تطرقت إلى مختلف القضايا والتطورات الإقليمية ومنطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر مشيرا الى توافق البلدين على ضرورة الحفاظ على الأمن في المنطقة.
من جانبه أكد الرئيس الصومالي عمق العلاقات بين مصر والصومال منذ أمد بعيد وان هذه العلاقات ترتكز على الاحترام المتبادل معتبرا أن الاتفاقات التي تم توقيعها في القاهرة تعكس الأسس الراسخة للتعاون مع مصر.
واعرب عن اعتزازه بالتعاون مع مصر في المجالات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية وتطوير العلاقات معها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية مؤكدا أن اتفاق ترفيع العلاقات مع مصر يعكس إصرارا مشتركا على مكافحة "الإرهاب" وتعزيز الأمن.
وقال إن من شأن الدعم المصري ان يعزز قدرة صمود الصومال في مواجهة التحديات ويحقق طموحات الشعب الصومالي مؤكدا الالتزام بتقوية الروابط مع مصر في السنوات المقبلة.
وكان الرئيسان عقدا مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين وجرى في اعقابها التوقيع على الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.
كما وقع البلدان عددا من مذكرات التفاهم تشمل مجالات عدة سياسية ودبلوماسية وفي مجال التدريب. (النهاية)

م م / م م ج


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