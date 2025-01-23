الرئيس المصري: مشاركتنا بقوات ضمن بعثة الاتحاد الافريقي بالصومال ليست تهديدا لأحد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 23 - 1 (كونا) -- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس إن مشاركة مصر بقوات في بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال لا تهدف إلى تهديد أي دولة وانما تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال.
وأضاف الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود عقب مباحثات ثنائية أن مشاركة مصر بالبعثة "خطوة إيجابية" تهدف في الأساس للتضامن مع الأشقاء في الصومال.
وأوضح أن مصر تتألم على مدار أكثر من 30 عاما لما يحدث في الصومال وأنها انضمت لبعثة الاتحاد الافريقي بهدف تحقيق الامن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.
واكد السيسي أنه تم الاتفاق مع نظيره الصومالي على مواصلة العمل المشترك تفعيلا لبروتوكول التعاون العسكري الموقع بين البلدين في أغسطس 2024 بهدف تدعيم قدرات الدولة الصومالية ومؤسساتها الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
واعتبر ان أمن واستقرار الصومال جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري مشددا على ان مصر ستظل دائما داعمة للصومال وستعمل معها لتحقيق المزيد من الإنجازات.
وذكر الرئيس المصري أن مباحثاته مع نظيره الصومالي تطرقت إلى مختلف القضايا والتطورات الإقليمية ومنطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر مشيرا الى توافق البلدين على ضرورة الحفاظ على الأمن في المنطقة.
من جانبه أكد الرئيس الصومالي عمق العلاقات بين مصر والصومال منذ أمد بعيد وان هذه العلاقات ترتكز على الاحترام المتبادل معتبرا أن الاتفاقات التي تم توقيعها في القاهرة تعكس الأسس الراسخة للتعاون مع مصر.
واعرب عن اعتزازه بالتعاون مع مصر في المجالات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية وتطوير العلاقات معها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية مؤكدا أن اتفاق ترفيع العلاقات مع مصر يعكس إصرارا مشتركا على مكافحة "الإرهاب" وتعزيز الأمن.
وقال إن من شأن الدعم المصري ان يعزز قدرة صمود الصومال في مواجهة التحديات ويحقق طموحات الشعب الصومالي مؤكدا الالتزام بتقوية الروابط مع مصر في السنوات المقبلة.
وكان الرئيسان عقدا مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين وجرى في اعقابها التوقيع على الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.
كما وقع البلدان عددا من مذكرات التفاهم تشمل مجالات عدة سياسية ودبلوماسية وفي مجال التدريب. (النهاية)
م م / م م ج
MENAFN23012025000071011013ID1109123516
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.