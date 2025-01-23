واشنطن ترحب بالافراج عن أفراد طاقم (جالاكسي ليدر) وتشكر سلطنة عمان على جهودها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 23 - 1 (كونا) -– رحبت الولايات المتحدة اليوم الخميس بإطلاق سراح طاقم سفينة (جالاكسي ليدر) الذي كان محتجزا من قبل ميليشيا (الحوثي) منذ أكثر من عام وعبرت عن امتنانها لجهود سلطنة عمان في التوصل لهذه النتيجة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "نرحب بالإفراج الذي طال انتظاره عن 25 من أفراد طاقم السفينة (جالاكسي ليدر) القادمين من بلغاريا والمكسيك والفلبين ورومانيا وأوكرانيا".
ونوهت بأن "الولايات المتحدة ممتنة للغاية لسلطنة عمان على جهودها الأساسية وفي الوقت المناسب لتأمين إطلاق سراح الطاقم".
وفي المقابل أكدت الخارجية الأمريكية أنه "يجب ألا يشتت هذا الإجراء غير الكافي من قبل (الحوثيين) انتباهنا".
وأوضحت "لقد عرضت هجمات الحوثيين حياة البحارة للخطر وأعاقت تسليم المساعدات الإنسانية الأساسية وألحقت الضرر بالاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة".
وأضافت أن ميليشيا (الحوثي) "تواصل في اليمن اعتقال واحتجاز مئات الموظفين المحليين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية في ظروف مزرية".
وأشارت في هذا الصدد إلى إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج ميليشيا الحوثي أمس على لائحة المنظمات الإرهابية بموجب أمر تنفيذي بعدما شطبتها من اللائحة إدارة سلفه جو بايدن في فبراير 2021.
ورحبت الأمم المتحدة في وقت سابق بالإفراج عن طاقم السفينة على لسان مبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ معتبرة أن إطلاق سراح أفراد الطاقم متعددي الجنسيات يعد خبرا سارا يضع نهاية للاحتجاز التعسفي الذي عانوا منه هم وعائلاتهم لحوالي 14 شهرا.
وأكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أمس الأربعاء الإفراج الناجح عن طاقم سفينة (جالاكسي ليدر) المحتجز منذ نوفمبر 2023 والذي يتكون من 25 فردا من كل من بلغاريا والمكسيك والفلبين ورومانيا وأوكرانيا ووصولهم بسلام إلى سلطنة عمان. (النهاية)
رس ر / م م ج
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