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واشنطن ترحب بالافراج عن أفراد طاقم (جالاكسي ليدر) وتشكر سلطنة عمان على جهودها

1/23/2025 2:31:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 1 (كونا) -– رحبت الولايات المتحدة اليوم الخميس بإطلاق سراح طاقم سفينة (جالاكسي ليدر) الذي كان محتجزا من قبل ميليشيا (الحوثي) منذ أكثر من عام وعبرت عن امتنانها لجهود سلطنة عمان في التوصل لهذه النتيجة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "نرحب بالإفراج الذي طال انتظاره عن 25 من أفراد طاقم السفينة (جالاكسي ليدر) القادمين من بلغاريا والمكسيك والفلبين ورومانيا وأوكرانيا".
ونوهت بأن "الولايات المتحدة ممتنة للغاية لسلطنة عمان على جهودها الأساسية وفي الوقت المناسب لتأمين إطلاق سراح الطاقم".
وفي المقابل أكدت الخارجية الأمريكية أنه "يجب ألا يشتت هذا الإجراء غير الكافي من قبل (الحوثيين) انتباهنا".
وأوضحت "لقد عرضت هجمات الحوثيين حياة البحارة للخطر وأعاقت تسليم المساعدات الإنسانية الأساسية وألحقت الضرر بالاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة".
وأضافت أن ميليشيا (الحوثي) "تواصل في اليمن اعتقال واحتجاز مئات الموظفين المحليين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية في ظروف مزرية".
وأشارت في هذا الصدد إلى إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج ميليشيا الحوثي أمس على لائحة المنظمات الإرهابية بموجب أمر تنفيذي بعدما شطبتها من اللائحة إدارة سلفه جو بايدن في فبراير 2021.
ورحبت الأمم المتحدة في وقت سابق بالإفراج عن طاقم السفينة على لسان مبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ معتبرة أن إطلاق سراح أفراد الطاقم متعددي الجنسيات يعد خبرا سارا يضع نهاية للاحتجاز التعسفي الذي عانوا منه هم وعائلاتهم لحوالي 14 شهرا.
وأكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أمس الأربعاء الإفراج الناجح عن طاقم سفينة (جالاكسي ليدر) المحتجز منذ نوفمبر 2023 والذي يتكون من 25 فردا من كل من بلغاريا والمكسيك والفلبين ورومانيا وأوكرانيا ووصولهم بسلام إلى سلطنة عمان. (النهاية)

رس ر / م م ج


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