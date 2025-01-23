الأمانة: ورشة تدريب دليل سياحي ضمن مشروع المسارات السياحية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت وحدة التخطيط والموازنة في قطاع الأشغال العامة بأمانة عمان الكبرى ورشة العمل التدريبية الثانية بعنوان "تدريب دليل سياحي" ضمن مشروع المسارات السياحية.



وتهدف الورشة، التي عقدت في مركز الحسين الثقافي، إلى تأهيل موظفي "الأمانة" وتعريفهم بالمهارات وعددها، إضافة إلى المواقع الأثرية الموجودة في العاصمة.



وقال مدير المسارات السياحية المهندس محمد أبو زيتون، إن الورشة تأتي ضمن استراتيجية "الأمانة" 2026 التي تعنى بتأهيل كوادرها وتنظيمها.