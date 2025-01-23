Thursday, 23 January 2025 03:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمانة: ورشة تدريب دليل سياحي ضمن مشروع المسارات السياحية

1/23/2025 8:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت وحدة التخطيط والموازنة في قطاع الأشغال العامة بأمانة عمان الكبرى ورشة العمل التدريبية الثانية بعنوان "تدريب دليل سياحي" ضمن مشروع المسارات السياحية.


وتهدف الورشة، التي عقدت في مركز الحسين الثقافي، إلى تأهيل موظفي "الأمانة" وتعريفهم بالمهارات السياحية وعددها، إضافة إلى المواقع الأثرية الموجودة في العاصمة.


وقال مدير المسارات السياحية المهندس محمد أبو زيتون، إن الورشة تأتي ضمن استراتيجية "الأمانة" 2026 التي تعنى بتأهيل كوادرها وتنظيمها.

MENAFN23012025000208011052ID1109121981

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث