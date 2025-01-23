الأمانة: ورشة تدريب دليل سياحي ضمن مشروع المسارات السياحية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نظمت وحدة التخطيط والموازنة في قطاع الأشغال العامة بأمانة عمان الكبرى ورشة العمل التدريبية الثانية بعنوان "تدريب دليل سياحي" ضمن مشروع المسارات السياحية.
وتهدف الورشة، التي عقدت في مركز الحسين الثقافي، إلى تأهيل موظفي "الأمانة" وتعريفهم بالمهارات السياحية وعددها، إضافة إلى المواقع الأثرية الموجودة في العاصمة.
وقال مدير المسارات السياحية المهندس محمد أبو زيتون، إن الورشة تأتي ضمن استراتيجية "الأمانة" 2026 التي تعنى بتأهيل كوادرها وتنظيمها.
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