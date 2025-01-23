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275 دينار سعر التذكرة الخاصة لحفل راغب علامة في عمان الشهر المقبل

1/23/2025 8:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت احدى الشركات المنظمة عن حفل غنائي للفنان اللبناني راغب علامة في عمان بتاريخ 14 / 2 المقبل في فندق الفورسيزونز.
وقال المنظمون ان اسعار تذاكر حفل السوبرستار تتراوح بين : 125 دينار للدرجة C ، و 150 دينار للدرجة B ، و 175 دينار للدرجة A ، و 275 ديناراً لدرجة الـ VIP ، وان الحفل سيكون مخصصاً للعائلات والمجموعات المختلطة فقط.

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