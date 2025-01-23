العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذجا بالحداثة والمدافع الأول عن الأشقاء العرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، نموذجا في الحداثة، وواحة أمن واستقرار، والمدافع والمساند الأول للأشقاء العرب.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وفدا من أبناء لواء المزار الجنوبي، ووفدا من رؤساء جمعيات تعاونية، يمثلون اعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد الجمعيات في عمان.
وتناول اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، الجهود الوطنية، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لرفعة الأردن، والمضي في مسيرة التحديث الشامل، التي من شأنها ضمان مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.
من جانبهم، أكد المتحدثون وقوفهم صفا واحدا خلف جلالة الملك في خندق الوطن، داعمين لجميع مواقفه وجهوده، معبرين عن اعتزازهم، بالإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك.
وعبروا المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة لنصرة الأشقاء في غزة والضفة الغربية، وجهوده في المحافظة على عروبة وهوية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
واعتبروا أن مشاركة جلالة الملك في عمليات الإنزال الجوي، تأكيد بأن الأردن، هو السباق دوما في نصرة الأشقاء الفلسطينيين، والمدافع الأول والأقوى عن قضايا أمته.
MENAFN23012025000208011052ID1109121977
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.