العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذجا بالحداثة والمدافع الأول عن الأشقاء العرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، نموذجا في الحداثة، وواحة أمن واستقرار، والمدافع والمساند الأول للأشقاء العرب.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وفدا من أبناء لواء المزار الجنوبي، ووفدا من رؤساء جمعيات تعاونية، يمثلون اعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد الجمعيات في عمان.

وتناول اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، الجهود الوطنية، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لرفعة الأردن، والمضي في مسيرة التحديث الشامل، التي من شأنها ضمان مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.

من جانبهم، أكد المتحدثون وقوفهم صفا واحدا خلف جلالة الملك في خندق الوطن، داعمين لجميع مواقفه وجهوده، معبرين عن اعتزازهم، بالإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك.

وعبروا المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة لنصرة الأشقاء في غزة والضفة الغربية، وجهوده في المحافظة على عروبة وهوية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

واعتبروا أن مشاركة جلالة الملك في عمليات الإنزال الجوي، تأكيد بأن الأردن، هو السباق دوما في نصرة الأشقاء الفلسطينيين، والمدافع الأول والأقوى عن قضايا أمته.