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الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

1/23/2025 8:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ووقف التسلل عبر جانبي الحدود بين لبنان وسوريا.
وخلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، شدد عون على "ضرورة عودة النازحين السوريين لا بقاءهم في لبنان"، وطلب من الأمم المتحدة تنظيم مواكب العودة وتوفير الدعم اللازم لها".


ودعا إلى "وقف التسلل عبر جانبي الحدود بين لبنان وسوريا".


بدوره، قال غراندي: "التغييرات في سوريا ستسمح للنازحين بالعودة الى بلدهم"، داعيا السلطات اللبنانية إلى "العمل معا لدعم النازحين بما يضمن تثبيت عودتهم والسلطات السورية الجديدة طلبت إعادتهم بصورة تدريجية".

RT

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