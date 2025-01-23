الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

بدوره، قال غراندي: "التغييرات في سوريا ستسمح للنازحين بالعودة الى بلدهم"، داعيا السلطات اللبنانية إلى "العمل معا لدعم النازحين بما يضمن تثبيت عودتهم والسلطات السورية الجديدة طلبت إعادتهم بصورة تدريجية".

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