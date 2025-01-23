سفير إسرائيل بواشنطن: الانسحاب من جنوب لبنان الأحد ليس ملزما

MENAFN - Palestine News ) واشنطن -PNN- قال السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الخميس، إن إسرائيل تجري مداولات مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول تمديد احتلال الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

ويتعين على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب من جنوب لبنان بعد 60 يوما من بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أي يوم الأحد المقبل، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وحسب هرتسوغ، فإنه في الإدارة الأميركية يدركون الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، وقدر أنه سيتم التوصل إلى تفاهمات بهذا الخصوص.

وادعى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي بعد 60 يوما "ليس محفورا في الصخر، وجرت صياغته بحيث تكون هناك ليونة معينة"، وأن هدف المداولات بين إسرائيل وإدارة ترامب هو "تمديد المدة المطلوبة كي يتمكن الجيش اللبناني فعلا من نشر قواته وتنفيذ غايته بموجب الاتفاق".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة إرجاء انسحاب جيشها من جنوب لبنان بـ30 يوما آخر، وأنه تجري حول ذلك مداولات مكثفة بين إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا ولبنان.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم، عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله إن فرنسا ستوافق على كافة النتائج التي توافق عليها الأطراف، وبينها لبنان وإسرائيل، وتسمح باستمرار وقف إطلاق النار.

وينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) اليوم، وسط مؤشرات تعكس نية إسرائيلية واضحة للتنصل من الالتزامات الدولية، عبر المماطلة في الانسحاب من جنوبي لبنان، فيما تتواصل العمليات العسكرية في المنطقة.

واعتبر الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم، أنه "مستمر بالعمل بموجب التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ومن خلال الحفاظ على شروط وقف إطلاق النار، وقواته منتشرة في جنوب لبنان وسيعمل ضد أي تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها".

وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان "عثرت ودمرت أو صادرت كميات كبيرة من الأسلحة، بينها قذائف كورنيت وقنابل وبنادق كلاشينكوف. كما أن القوات عثرت ودمرت عددا من الأنفاق" التابعة لحزب الله.

وألمحت إسرائيل لدى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار أنها ستتملص من تنفيذ الاتفاق من خلال سحب جيشها من جنوب لبنان بعد 60 يوما، والشهر الماضي بدأ الجيش الإسرائيلي يستعد لاستمرار احتلاله بعد انتهاء هذه المدة، وادعى أن انسحابه الكامل سيؤجل ويكون متعلقا "بنجاح الجيش اللبناني في تنفيذ تعهداته في الاتفاق ويسيطر بشكل كامل على جنوب لبنان".

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه في حال لم ينفذ الجيش اللبناني ذلك بعد 60 يوما من وقف إطلاق النار، فإن "الجيش الإسرائيل سيضطر إلى البقاء في المنطقة حتى استكمال انتشار الجيش اللبناني".