السلم والثعبان يعود بجزء جديد مع منة شلبي وعمرو يوسف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن المخرج طارق العريان عن عودة فيلم
"السلم والثعبان" بجزء ثانٍ بعد 24 عاماً من عرض الجزء الأول الذي حقق نجاحاً كبيراً. وشارك العريان عبر حسابه على فيسبوك خبر بدء التحضيرات للعمل الذي سيجمع أبطالاً جدداً مثل منة شلبي التي ستؤدي دور "ملك"، وعمرو يوسف في دور "أحمد". وسيكون هذا اللقاء السينمائي الأول بينهما بعد 12 عاماً من عملهما معاً في مسلسل "نيران صديقة" الذي عرض في رمضان 2013.
العريان أشار إلى أن الجزء الثاني سيحافظ على الروح الرومانسية للفيلم الأول مع معالجة درامية تتناسب مع تطورات الزمن. كما أكّد أن الفيلم سيعرض في موسم عيد الأضحى 2025.
تدور أحداث فيلم "السلم والثعبان" الأول الذي عُرض عام 2001 حول "حازم" (هاني سلامة) الذي يعاني من مشاكل في حياته الزوجية حتى تدخل "ياسمين" (حلا شيحة) لتقلب حياته وتدفعه لإعادة التفكير في قراراته.
منة شلبي، التي سبق وشاركت في العديد من الأفلام الناجحة، قامت مؤخراً ببطولة فيلم "الهوى سلطان" الذي حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر. كما تواصل تصوير الجزء الثاني من "هيبتا" وتحضيرات فيلم "فرقة الموت" مع أحمد عز.
أما عمرو يوسف، فيستكمل تصوير فيلم "درويش" مع دينا الشربيني ويعمل على فيلم "شقو 2" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.
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