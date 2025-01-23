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السلم والثعبان يعود بجزء جديد مع منة شلبي وعمرو يوسف

1/23/2025 7:05:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المخرج طارق العريان عن عودة فيلم "السلم والثعبان" بجزء ثانٍ بعد 24 عاماً من عرض الجزء الأول الذي حقق نجاحاً كبيراً. وشارك العريان عبر حسابه على فيسبوك خبر بدء التحضيرات للعمل الذي سيجمع أبطالاً جدداً مثل منة شلبي التي ستؤدي دور "ملك"، وعمرو يوسف في دور "أحمد". وسيكون هذا اللقاء السينمائي الأول بينهما بعد 12 عاماً من عملهما معاً في مسلسل "نيران صديقة" الذي عرض في رمضان 2013.


العريان أشار إلى أن الجزء الثاني سيحافظ على الروح الرومانسية للفيلم الأول مع معالجة درامية تتناسب مع تطورات الزمن. كما أكّد أن الفيلم سيعرض في موسم عيد الأضحى 2025.


تدور أحداث فيلم "السلم والثعبان" الأول الذي عُرض عام 2001 حول "حازم" (هاني سلامة) الذي يعاني من مشاكل في حياته الزوجية حتى تدخل "ياسمين" (حلا شيحة) لتقلب حياته وتدفعه لإعادة التفكير في قراراته.
منة شلبي، التي سبق وشاركت في العديد من الأفلام الناجحة، قامت مؤخراً ببطولة فيلم "الهوى سلطان" الذي حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر. كما تواصل تصوير الجزء الثاني من "هيبتا" وتحضيرات فيلم "فرقة الموت" مع أحمد عز.


أما عمرو يوسف، فيستكمل تصوير فيلم "درويش" مع دينا الشربيني ويعمل على فيلم "شقو 2" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

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