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تنظيم الدولة يتبنى قتل عامل صيني في أفغانستان

1/23/2025 7:05:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليته عن مقتل عامل مناجم صيني في إقليم تخار شمال أفغانستان، في حين قالت السلطات الأفغانية إنها تحقق في الحادث.
وفي منشور على قناته الرسمية على تطبيق تليغرام، قال تنظيم الدولة إنه استهدف مركبة كانت تقل العامل الصيني، مما أدى إلى مقتله وإلحاق أضرار بالمركبة.
ورداً على الحادث، نددت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، بمقتل مواطنها في أفغانستان، وطالبت ببذل جهود حثيثة لمحاربة تنظيم الدولة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ: "نحن مصدومون بشدة ونندد بذلك بقوة"، مشيرة إلى أنهم طلبوا من أفغانستان إجراء تحقيق شامل وتقديم الجناة للعدالة.
وكان المواطن الصيني مسافراً مساء الثلاثاء في مقاطعة تخار (شمال) على الحدود مع طاجيكستان عندما قُتل على يد "مسلحين مجهولين"، وفقاً لما أفاد الناطق باسم شرطة الولاية محمد أكبر حقاني.
وأوضح الناطق باسم شرطة الولاية أن المواطن الصيني كان مسافراً "لسبب غير معروف" ومن دون إبلاغ مسؤولي الأمن الذين يرافقون عادة المواطنين الصينيين في رحلاتهم إلى البلاد.
من جانبها، قالت شرطة إقليم تخار إنها تجري تحقيقاً أولياً في الواقعة، لكنها لم تحدد بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم. وأكدت أن المواطن الصيني قُتل في الحادث، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وكانت الصين أول دولة تعين سفيراً لها في أفغانستان تحت حكم طالبان، حيث تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع كابل.
وتولت طالبان السلطة في أفغانستان عام 2021 بعد انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتعهدت بإعادة الأمن إلى البلاد التي مزقتها الحرب لعقود.
ورغم ذلك، يواصل تنظيم الدولة تنفيذ هجمات عنيفة، بما في ذلك هجوم عام 2022 على فندق في كابل كان يرتاده مستثمرون صينيون.
الجزيرة


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