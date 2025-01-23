صفاء ومجموعة جي إف إتش المالية توقّعان مذكرة تفاهم لدفع عجلة الاستدامة في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) وقّعت صفاء، المنصة الطوعية لتعويض انبعاثات الكربون والتابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، مذكرة تفاهم مع مجموعة جي إف إتش المالية الرائدة إقليمياً، للتعاون في مجال تعزيز مبادرات الاستدامة في مملكة البحرين. ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بدعم أهداف المملكة لعامي 2035 و2060 للوصول إلى الحياد الصفري، مما يجسّد مستوى متقدماً من المسؤولية البيئية والمجتمعية.

وتؤسس هذه المذكرة إطاراً مشتركاً بين صفاء ومجموعة جي إف إتش لاستكشاف سبل مبتكرة للحد من الأثر البيئي ودمج مفاهيم الاستدامة في العمليات المؤسسية، إلى جانب الاستفادة من خبرة صفاء في التعويض الكربوني الطوعي ومن مكانة مجموعة جي إف إتش المالية كمؤسسة مالية رائدة، بهدف إحداث تأثير فعّال في أوساط الشركات والمجتمع ككل.

وفي هذا السياق، قال خالد تقي، مدير عام الاستثمارات المحلية لدى ممتلكات: "تؤكد هذه الاتفاقية على أهمية بناء الشراكات القيّمة لمواجهة التحديات المناخية العالمية. تتمتع صفاء، كواحدة من شركات ممتلكات المحلية، بمكانة فريدة تتيح لها تقديم حلول مناخية مبتكرة، تسهم جنباً إلى جنب مع ريادة مجموعة جي إف إتش المالية في مجالات البيئة والحوكمة والمسؤولية المجتمعية، في وضع معايير جديدة للممارسات المستدامة في مملكة البحرين."

وتعد مجموعة جي إف إتش المالية مثالاً للاستثمارات المستقبلية والالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تؤمن بأن هذه المذكرة ستكون امتداداً طبيعياً لمساعيها في مجال تعزيز الاستدامة.

ومن جهته، صرّح صلاح شريف، رئيس العمليات التنفيذية لدى مجموعة جي إف إتش المالية: "إدراكاً منا بأن التغيّر المناخي يمثّل مسؤولية عالمية ومحلية على حد سواء، يسعدنا أن نكون أول مؤسسة مالية تعلن هذا التعاون مع صفاء، والذي يعكس إيماننا الراسخ بأهمية دمج استراتيجيات التعويض الكربوني في عملياتنا واستثماراتنا، إلى جانب تعزيز هذه الممارسات بين شركائنا ومحافظنا الاستثمارية محلياً وإقليمياً وعالمياً. إن إحداث أثر بيئي إيجابي بالتوازي مع دفع عجلة النمو المستدام يظل أولوية رئيسية لنا كمجموعة، وتؤكد هذه المذكرة التزامنا ببناء مستقبل يعزز مفهوم الاستدامة البيئية في مملكة البحرين وخارجها."

وتؤكد هذه الشراكة الرؤية المشتركة لكل من صفاء ومجموعة جي إف إتش المالية في دفع التنمية المستدامة وإحداث أثر بيئي إيجابي في مملكة البحرين، فمن خلال توظيف الخبرات المتقدمة لصفاء في مجال التعويض الطوعي عن البصمة الكربونية، والاستفادة من البنية المالية القوية لمجموعة جي إف إتش، تهدف هذه الشراكة إلى إرساء معايير جديدة للمسؤولية البيئية والاستدامة في المملكة.