سحابة سوداء غامضة تظهر وتختفي في الفضاء! (فيديو)

أعلن مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد بحوث الفضاء بأكاديمية العلوم الروسية عن ظاهرة نادرة ومثيرة شهدتها الشمس يوم الأربعاء، حيث قذفت سحابة سوداء مذهلة إلى الفضاء.



وجاء في بيان المختبر المنشور على موقعه الإلكتروني: "شهدت الشمس اليوم ظاهرة نادرة للغاية، بدت في غاية الجمال وإن كانت تحمل شيئًا من الغرابة، حيث تشكلت في وسط القرص المرئي للشمس بنية شبحية ذات لون أسود لافت، ثم انطلقت إلى الفضاء وبدأت في التبدد تدريجيًا في الهالة المحيطة بالشمس".



وأوضح البيان أن هذه الألوان الغريبة تنتج عادةً عن الهيدروجين المحايد. ويفترض العلماء أن نتوءًا باردًا يحتوي على كميات كبيرة من الهيدروجين المحايد قد قُذف بواسطة التوهجات الشمسية، لينتشر بعد ذلك في أرجاء الهالة الشمسية. واستمرت سحابة البلازما السوداء في الظهور لمدة ثلاث ساعات قبل أن تتبدد وتختفي تمامًا.



يذكر أن سيرغي بوغاتشيوف، رئيس مختبر علم الفلك الشمسي، كان قد أعلن في وقت سابق من شهر يناير الجاري عن حدوث ثلاثة توهجات شمسية قوية من الفئة X، وهي الأعلى في تصنيف التوهجات الشمسية.

وقد تركزت هذه التوهجات في منطقة شمسية تحمل الرقم 3194، تقع في النصف الشمالي للشمس وتتحرك تدريجيًا نحو الخط الواصل بين الشمس والأرض. وحاليًا، تقع هذه المنطقة على بُعد زاوية تبلغ حوالي 50 درجة من اتجاه الأرض، مما يعني أنه في ظل ظروف معينة، قد تؤثر هذه التوهجات على كوكبنا.RT