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حرائق لوس أنجلوس تتجدد.. وأوامر إخلاء لأكثر من 50 ألف شخص

1/23/2025 12:05:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اندلع حريق غابات جديد شمال لوس أنجلوس، الأربعاء، مما دفع السلطات الأميركية لإصدار أوامر إخلاء لأكثر من 50 ألف شخص في منطقة شهدت مؤخراً حرائق مدمرة.
وتنتشر النيران بسرعة قرب بحيرة كاستايك، وأتت على مئات الأفدنة في أقل من ساعتين.
وساعدت رياح سانتا آنا الحارة والجافة المستمرة في الهبوب فوق المنطقة في تأجيج الحريق، مما أدى إلى تصاعد سحابة هائلة من الدخان فوق المناطق المشتعلة.
وصدرت أوامر إخلاء في المناطق المحيطة بالبحيرة الواقعة على بعد نحو 50 كلم شمال لوس أنجلوس، وعلى مقربة من مدينة سانتا كلاريتا.
وقال ساكن في تصريح لقناة "كيه تي إل إيه" التلفزيونية: "أُصلي لكي لا يحترق منزلنا".
وأظهرت لقطات عناصر شرطة في الحي وهم يحضّون السكان على إخلاء منازلهم.
لكن رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس، أنتوني مارون، قال في تصريح مساء الأربعاء إن "الوضع الذي نواجهه اليوم مختلف تماماً عن الوضع الذي كنا فيه قبل 16 يوماً".
وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن احتراق أي منازل أو بنايات أخرى.
وجنوب كاليفورنيا في حالة تأهب، منذ أن دمرت حرائق ضخمة أجزاء من لوس أنجلوس، مما أسفر عن مقتل أكثر من 27 شخصاً على الأقل وتدمير أكثر من 15 ألف مبنى."

سكاي نيوز عربية

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