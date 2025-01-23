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الاحتلال يواصل حصار جنين لليوم الثالث على التوالي

1/23/2025 12:05:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتها في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي.
وذكرت مصادر للجزيرة أن دوي انفجارين كبيرين سمعا في المخيم، وأن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية والجرافات إلى أطرافه.
كما أرغمت مئات العائلات الفلسطينية على الخروج من المخيم، وعمدت إلى إخضاع المواطنين لإجراءات تفتيش مشددة، منها تعرية الشبان تماماً.
واعتقل جيش الاحتلال 11 شخصاً، بينهم والدتا شهيدين، وواصلت جرافاته تدمير البنى التحتية ومدخل المستشفى الحكومي، كما حاصر مستشفيات المدينة وقيّد حركة الطواقم الطبية.
ولا يزال القناصة يعتلون الأبنية ويطلقون النار على كل جسم يتحرك، وسط حركة كثيفة لآليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال.
وأفادت مصادر فلسطينية للجزيرة في وقت سابق بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت منزلاً تحصن داخله مجموعة من المقاومين في بلدة برقين غرب جنين.
كما قالت وسائل إعلام إن قوات الاحتلال أطلقت صواريخ محمولة على الكتف 9 مرات باتجاه المنزل الذي تحصن داخله المقاومون الذين يواصلون الاشتباك مع قوات الاحتلال ويرفضون تسليم أنفسهم.
ونقلت شبكة قدس الإخبارية عن مصدر ميداني إصابة اثنين من جنود الاحتلال على الأقل خلال الاشتباكات العنيفة في برقين.
في المقابل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والقنابل في بلدتي عرابة وفحمة غرب جنين.
كما قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع جيش الاحتلال ويمطرونه بزخات الرصاص ويحققون إصابات مؤكدة.
وأضافت أن فصائل المقاومة أوقعت قوات الاحتلال وآلياتها العسكرية في كمائن.
وقد أظهرت مشاهد من مخيم جنين حركة كثيفة لآليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، كما أظهرت مشاهد التقطت من المخيم إطلاقاً كثيفاً للنار.
من ناحية أخرى، نفذ الاحتلال اقتحامات ليلية لعدة بلدات بأنحاء الضفة، حيث ذكرت مصادر للجزيرة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس.
وأشارت المصادر إلى أن مستوطنين هاجموا مدرسة بورين الثانوية في المنطقة وعبثوا بمحتوياتها.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عزون شرق قلقيلية، ورمون شرق رام الله.
وفي ردود الفعل على الحصار والعملية الإسرائيلية المتواصلة في جنين، أدانت حركة الجهاد الإسلامي - في بيان لها - التهجير والتدمير والقتل الذي ينفذه جيش الاحتلال في المخيم وبحق أهله ضمن ما وصفتها بحرب الإبادة التي يشنها.
وقالت إن جيش الاحتلال يستكمل عدوانه على الشعب الفلسطيني في الضفة لتثبيت ضمها وبسط سيادته على المسجد الأقصى.
كما حملت الحركة السلطة في رام الله وأجهزتها الأمنية "مسؤولية المشاركة والتواطؤ في العدوان على جنين، عبر حصار المخيم لأكثر من 40 يوماً بما مهد لاقتحام الاحتلال وملاحقة المجاهدين".
وقالت إن "التنسيق الأمني الذي تتمسك به السلطة لا يخدم إلا الاحتلال على حساب دماء الشعب الفلسطيني وحقوقه ومستقبله".
وأكدت تمسكها بنهج المقاومة، داعية أهل الضفة للدفاع عن أرضهم ومقدساتهم.
دولياً، أعربت فرنسا عن "القلق الشديد" من تزايد التوترات الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما جاء في بيان للخارجية الفرنسية.
وقالت إن باريس "تشعر بقلق بالغ إزاء أحدث عملية إسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها"، وتدعو إسرائيل إلى "ضبط النفس".
وأضافت أن "وزير الخارجية الفرنسي سيطرح قضية الضفة الغربية والمستوطنين في اجتماع الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يوم الإثنين المقبل".
يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ هجوم واسع وحصار غير مسبوق على جنين ومخيمها، مستهدفاً المستشفيات بشكل خاص.
وتأتي هذه العملية الإسرائيلية ضمن حملة تصعيد واسعة بدأها الاحتلال بقواته ومستوطنيه في الضفة الغربية عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم الأحد الماضي.
وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذه الحملة الواسعة في الضفة تجسد الوعود التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى وزراء اليمين المتطرف لإقناعهم بعدم الانسحاب من الحكومة بسبب اتفاق غزة."

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